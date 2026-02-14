An Bord unserer Busse sind schöne Begegnungen nie weit entfernt

Jeden Tag befördern unsere Linien viel mehr als nur Passagiere: Sie transportieren Geschichten.

Komplizenhafte Blicke, mechanisch ausgetauschte Hallos, Diskussionen, die um ein launenhaftes Wetter oder eine gemeinsame Reise entstehen. In der Bewegung des Alltags werden unsere Busse manchmal zum Schauplatz kleiner menschlicher Klammern – solche, die den Tag wärmen.

An diesem Valentinstag wollten wir genau das feiern: die Begegnungen, die auf dem Weg entstehen.

Nicht nur die von Liebenden – auch wenn einige Paare ihre Geschichte an Bord begonnen haben – sondern auch die von unerwarteten Freundschaften, treuen Sitznachbarn, spontanen Gesprächen, die eine banale Fahrt in einen angenehmen Moment verwandeln.

Denn der Bus ist auch das: ein Ort, an dem sich bekannte Gesichter treffen, an dem sich ein Stück Straße teilt, an dem man sich etwas weniger allein fühlt. Und wenn die Begegnungen manchmal einen bleibenden Eindruck hinterlassen, begnügen sich andere damit, ein Lächeln, eine Aufmerksamkeit, einen Moment der Freundlichkeit zu hinterlassen.

Also, heute, dass Sie jemanden finden, den Sie bereits lieben... Oder ob Sie die Magie des Zufalls wirken lassen, danke, dass Sie unsere Linien jeden Tag durch Ihre Anwesenheit zum Leben erwecken.

Wer weiß? Die vielleicht schönste Begegnung ist einfach am nächsten Halt.