Die Expresslinie 02 ändert ihre Route und bietet nun neue Dienste wie: Villeneuve-Saint-Denis, Favières, Tournan-en-Brie (RER E Korrespondenz), Gretz-Armainvilliers, Chevry-Cossigny und Brie-Comte-Robert.
Diese Linie wird 7 Tage die Woche und das ganze Jahr über in Betrieb sein.
Infolge dieser Entwicklungen werden die Gemeinden Marles-en-Brie und Fontenay-Trésigny nicht mehr bedient:
- Die Einwohner von Fontenay-Trésigny können auf die Expresslinie 01 in Richtung Melun verweisen.
Das Angebot dieser Linie ist den ganzen Tag über vollständig, mit Durchgangsfrequenzen von 15 Minuten während der Hauptverkehrszeit bis 1 Stunde außerhalb der Hauptverkehrszeiten.
- Die Einwohner von Marles-en-Brie können dank der Linien 10 und 21 des Sol'R-Netzes die Expresslinie 01 erreichen. Es ist auch möglich, die Expresslinie 02 über den Bahnhof Tournan zu erreichen.
Express 02 Linienplan
Alle Informationen zu den Buslinien von Meaux und Ourcq auf Twitter!
Um die Neuigkeiten Ihrer Buslinien zu verfolgen, abonnieren Sie den Twitter-Account: @MeauxOurcq_IDFM