Die Expresslinie 02 ändert ihre Route und bietet nun neue Dienste wie: Villeneuve-Saint-Denis, Favières, Tournan-en-Brie (RER E Korrespondenz), Gretz-Armainvilliers, Chevry-Cossigny und Brie-Comte-Robert.

Diese Linie wird 7 Tage die Woche und das ganze Jahr über in Betrieb sein.

Infolge dieser Entwicklungen werden die Gemeinden Marles-en-Brie und Fontenay-Trésigny nicht mehr bedient: