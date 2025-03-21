Ab dem 1. April 2025 können Sie den T10 mit Ihrem Fahrrad ausleihen, sofern Sie bestimmte Regeln einhalten:
• Der Aufstieg erfolgt nur durch die autorisierten Türen und auf der Ebene der materialisierten Orte,
• Fahrräder sind nur außerhalb der Hauptverkehrszeiten erlaubt:
Montag bis Freitag : 05:30 bis 6:30 Uhr, 09:00 bis 16:30 Uhr und 19:00 Uhr bis Betriebsende
Samstags und sonntags : ganztägig
• Aus Sicherheitsgründen dürfen Fahrräder die Bewegung anderer Fahrgäste an Bord des Zuges nicht behindern
• Personen mit eingeschränkter Mobilität haben in diesen gemeinsam genutzten Räumen weiterhin Vorrang.
Gut zu wissen : Sichere Fahrradunterstände stehen auf dem Parkplatz Croix de Berny (RER B) und an der Station "Hôpital Béclère" (T6) zur Verfügung.
Weitere Informationen zum Fahrradparken: https ://sncf-parking-velos.iledefrance-mobilites.fr/
