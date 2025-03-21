Ab dem 1. April 2025 können Sie den T10 mit Ihrem Fahrrad ausleihen, sofern Sie bestimmte Regeln einhalten:

• Der Aufstieg erfolgt nur durch die autorisierten Türen und auf der Ebene der materialisierten Orte,

• Fahrräder sind nur außerhalb der Hauptverkehrszeiten erlaubt:

Montag bis Freitag : 05:30 bis 6:30 Uhr, 09:00 bis 16:30 Uhr und 19:00 Uhr bis Betriebsende

Samstags und sonntags : ganztägig

• Aus Sicherheitsgründen dürfen Fahrräder die Bewegung anderer Fahrgäste an Bord des Zuges nicht behindern

• Personen mit eingeschränkter Mobilität haben in diesen gemeinsam genutzten Räumen weiterhin Vorrang.