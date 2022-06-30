Ab dem 1. September 2022 ändern 11 der 15 regulären Schullinien des Territoriums ihre Nummern, um sie zu vereinfachen und zu harmonisieren. Sie werden nun alle einen Code zu Hunderten tragen.

Darüber hinaus werden die Fahrten der Linie 22 , die zwischen Pointe Ouest und Versailles Gare Rive Gauche oder Lycée Jules Ferry verkehrt, von der neuen regulären Schullinie 115 übernommen.

Entdecken Sie alle Details zur neuen Linie 115

Entdecken Sie jetzt die neue Nummer Ihrer Linie!