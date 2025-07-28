Ab dem 1. September 2025 wird Ihr On-Demand-Transport durch die Linie 3117 ersetzt!

Die Linie 3117 ersetzt nun die TàD FONTENAY-TRESIGNY - SERRIS

Ab dem 1. September 2025 wird Ihre Linie 3117 weiterentwickelt, um den Transport on Demand FONTENAY-TRESIGNY - SERRIS zu ersetzen.

Die Linie bedient nun folgende Haltestellen:

  • Bahnhof Verneuil l'étang
  • Naturdorf in Serris
Eine Reiseroute, die sich weiterentwickelt!

Fahrplan 3117

