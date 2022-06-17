Die Linie 24 bedient nun die Haltestellen Marcel Dassault und Dewoitine hin und zurück.

Die Linie 24 bedient nicht mehr die Haltestellen Copernic und Pasteur, die weiterhin von den Linien 34 und 40 bedient werden. Um auf der Linie 24 weiterzufahren, fahren Sie bitte zu den folgenden Haltestellen:

· Die Haltestelle Le Bois befindet sich in der Rue Grange Dame Rose, 400 Meter von der Haltestelle Copernic entfernt

· Die Haltestelle Vélizy 2 befindet sich in der Rue Grange Dame Rose, 400 Meter von der Haltestelle Pasteur entfernt