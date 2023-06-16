Warum ändert sich meine Busliniennummer?

Das Busnetz in der Île-de-France besteht aus fast 1.500 Linien, und die aktuelle Nummerierung führt dazu, dass viele Linien dieselbe Nummer haben.

Die Tools zur Suche nach Fahrplänen und Routen sind regional, so dass es oft schwierig ist, die Linie zu finden, an der Sie interessiert sind. Zum Beispiel gibt es 13 Buslinien, die die Nummer 10 tragen!

Wie finde ich mich mit den neuen Nummern zurecht?

Die Île-de-France wurde in Departements und Sektoren unterteilt, von denen jedes einen eigenen Code hat. Auf dem Gebiet von Bièvre bleiben die Zahlen konsistent und die Farben ändern sich nicht.

Wann immer möglich, wurde die alte Nummer verwendet, um den Wechsel zu erleichtern (Beispiele: 1 wird zu 401, 2 zu 402 usw.).

Was bringt mir diese neue Ausgabe?

Sie können Ihre Buslinie leichter finden, denn sie wird die einzige in der Île-de-France sein, die diese Nummer trägt!

Wenn Sie also die Nummer in die Suchmaschinen der iledefrance-mobilites.fr-Anwendung oder -Website eingeben, können Sie direkt auf die Informationen zugreifen, die Sie betreffen.

Was ändert sich ab dem 26. Juni 2023?

· Die Linie 1 wird zur Linie 401 und ihre Route wird leicht geändert. Die Haltestellen ändern sich nicht, aber eine der derzeitigen Endstationen "Concorde" wird in "Villemilan" geändert.

· Linie 2 wird zur Linie 402, die Route ändert sich nicht. Andererseits wird die Frequenz während der Hauptverkehrszeit auf 10 Minuten statt 12 Minuten erhöht und die Zeitamplitude bis 21 Uhr erhöht.

· Linie 8 wird zur Linie 408, die Linie ändert sich nicht.

· Die Linie 9 wird zur Linie 409 und wird bis Massy Opéra (Hôpital J. Cartier) verlängert. Nach "Clos de Massy" werden fünf neue Haltestellen geschaffen: "Bièvre - La Poterne", "Massy-Verrières", "Ecole du Noyer - Doré", "Centre Commercial Noyer Doré", "Centre Sportif Lionel Terray" sowie die Endstation "Hôpital J. Cartier".

· Die Linien 4 und 12 verschmelzen zur Linie 412. Einige Haltestellennamen werden geändert, um den Stationen der neuen Straßenbahnlinie T10 zu entsprechen. Die Frequenz und der Zeitbereich werden erhöht.

· Die Linie 15 wird zur Linie 415, einige Haltestellennamen ändern sich, um den Stationen der neuen Straßenbahnlinie T10 zu entsprechen.

· Linie 18 wird zur Linie 418, die Linie ändert sich nicht.

Gute Reise in Ihrem neuen Netzwerk!