Ihr Weihnachtsfahrplan auf den Linien 6161, 6162, 6163, 6164

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Finden Sie hier ganz einfach die Fahrpläne der Woche von Dienstag, 26. Dezember bis Freitag, 29. Dezember 2023 für die Linien 6160, 6161, 6162, 6163, 6164!

Weihnachtszeiten

Von Dienstag, 26. Dezember 2023 bis einschließlich Freitag, 29. Dezember 2023:

- Änderung der Fahrpläne Ihrer Linien 6161, 6162, 6164

- Die Linie 6163 wird nicht verkehren.

Nachfolgend finden Sie die Fahrpläne Ihrer Linien für diesen Zeitraum:

Linie 6161 - Versailles - Gare de Versailles Château Rive Gauche <> Buc - Haut Pré Öffnungszeiten nur gültig von Dienstag, 26. bis Freitag, 29. Dezember 2023

 -  1.7 MB

Linie 6162 - Versailles - Gare de Versailles Château Rive Gauche <> Gare Saint-Rémy-lès-Chevreuse Gare Öffnungszeiten nur gültig von Dienstag, 26. bis Freitag, 29. Dezember 2023

 -  1.3 MB

Linie 6164 - Versailles - Gare de Versailles Chantiers Abbé Rousseaux <> Buc <> Gare de Jouy-en-Josas Öffnungszeiten nur gültig von Dienstag, 26. bis Freitag, 29. Dezember 2023

 -  2.9 MB

Bitte beachten Sie:

Die Fahrpläne für Montag, 25. Dezember 2023 (Feiertag) und Wochenenden (Samstag, 30., Sonntag, 31. Dezember und Montag, 1. Januar 2024) bleiben unverändert und sind auf Ihren üblichen Fahrplänen verfügbar.

Die Fahrpläne der anderen Linien in der Region Vélizy Vallées ändern sich nicht.

Eine Zusatzfrage? Zögern Sie nicht, uns telefonisch unter 01.87.58.04.35 zu erreichen