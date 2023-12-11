Von Dienstag, 26. Dezember 2023 bis einschließlich Freitag, 29. Dezember 2023:
- Änderung der Fahrpläne Ihrer Linien 6161, 6162, 6164
- Die Linie 6163 wird nicht verkehren.
Nachfolgend finden Sie die Fahrpläne Ihrer Linien für diesen Zeitraum:
Bitte beachten Sie:
Die Fahrpläne für Montag, 25. Dezember 2023 (Feiertag) und Wochenenden (Samstag, 30., Sonntag, 31. Dezember und Montag, 1. Januar 2024) bleiben unverändert und sind auf Ihren üblichen Fahrplänen verfügbar.
Die Fahrpläne der anderen Linien in der Region Vélizy Vallées ändern sich nicht.
Eine Zusatzfrage? Zögern Sie nicht, uns telefonisch unter 01.87.58.04.35 zu erreichen