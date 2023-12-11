Bitte beachten Sie:

Die Fahrpläne für Montag, 25. Dezember 2023 (Feiertag) und Wochenenden (Samstag, 30., Sonntag, 31. Dezember und Montag, 1. Januar 2024) bleiben unverändert und sind auf Ihren üblichen Fahrplänen verfügbar.

Die Fahrpläne der anderen Linien in der Region Vélizy Vallées ändern sich nicht.

Eine Zusatzfrage? Zögern Sie nicht, uns telefonisch unter 01.87.58.04.35 zu erreichen