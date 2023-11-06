Jeden Abend ab 22 Uhr haben Sie die Möglichkeit, Ihren Busfahrer zu bitten, Sie so nah wie möglich an Ihrem Ziel zwischen zwei Bushaltestellen anzuhalten.

Warum zwischen zwei Bushaltestellen anhalten?

Dies hilft, das Gefühl der Unsicherheit zu bekämpfen, das abends oder bei Einbruch der Dunkelheit zu spüren ist, wenn es nicht sehr beruhigend ist, alleine auf den verlassenen Straßen zu fahren.

Es kann Sie auch näher an Ihr Ziel bringen und somit Ihre Gehzeit zu später Stunde verkürzen.

Wo kann ich aussteigen?

Die gewünschte Haltestelle muss sich auf der Strecke der Linie zwischen zwei Haltepunkten befinden.

Es liegt dann am Fahrer, den genauen Ort der Abfahrt zu entscheiden, natürlich so nah wie möglich an Ihrem Ziel, kann auch gut beleuchtet sein, mit guter Sicht und einem Fußgängerweg in der Nähe.

Wie mache ich das?

Sobald Sie in den Bus einsteigen, teilen Sie dem Fahrer mit, wo Sie aussteigen möchten. Er wird Sie so nah wie möglich an der gewünschten Stelle absetzen und gleichzeitig Ihre Sicherheit gewährleisten.