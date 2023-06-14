Ihre Kontakte in Ihrem Gebiet Roissy Ouest

Hier finden Sie alle Informationen und Neuigkeiten des Gebiets Roissy Ouest

Um die Nachrichten zu verfolgen und ab dem 1. August über Ihre Linien im Gebiet Roissy West auf dem Laufenden zu bleiben:

  • Treten Sie unserem Twitter-Account bei @RoissyO_IDFM
  • Verfolgen Sie die Nachrichten auf iledefrance-mobilites.fr > News > 95 > Roissy Ouest
  • Telefonisch unter 01 80 96 32 81
  • Um Ihr Ticket per SMS zu kaufen, senden Sie ROISSYO an 93100
  • Für weitere Informationen: 23 rue Robert Moinon 95190 Goussainville

Ab dem 1. August 2023 finden Reisende alle Informationen zu den Buslinien Roissy Ouest auf iledefrance-mobilites.fr

So berechnen Sie eine Fahrt:

  • Fortbewegung > Reiseroute

So finden Sie die Fahrpläne:

  • Bewegen Sie sich > Fahrplänen> Wählen Sie eine Linie aus

So verfolgen Sie lokale Nachrichten (nur auf der Website):

  • Nachrichten > 95 > Roissy West

Denken Sie daran, den Verkehrsinformationsalarm für Ihre Anschlüsse zu abonnieren.