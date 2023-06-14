Um die Nachrichten zu verfolgen und ab dem 1. August über Ihre Linien im Gebiet Roissy West auf dem Laufenden zu bleiben:
- Treten Sie unserem Twitter-Account bei @RoissyO_IDFM
- Verfolgen Sie die Nachrichten auf iledefrance-mobilites.fr > News > 95 > Roissy Ouest
- Telefonisch unter 01 80 96 32 81
- Um Ihr Ticket per SMS zu kaufen, senden Sie ROISSYO an 93100
- Für weitere Informationen: 23 rue Robert Moinon 95190 Goussainville
Ab dem 1. August 2023 finden Reisende alle Informationen zu den Buslinien Roissy Ouest auf iledefrance-mobilites.fr
So berechnen Sie eine Fahrt:
- Fortbewegung > Reiseroute
So finden Sie die Fahrpläne:
- Bewegen Sie sich > Fahrplänen> Wählen Sie eine Linie aus
So verfolgen Sie lokale Nachrichten (nur auf der Website):
- Nachrichten > 95 > Roissy West
Denken Sie daran, den Verkehrsinformationsalarm für Ihre Anschlüsse zu abonnieren.