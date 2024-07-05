Ab dem 1. August 2024 finden Sie hier die Neuigkeiten aller Ihrer Val Parisis-Linien!
Ab dem 1. August 2024 werden 35 Linien, die Gemeinden bedienen, die hauptsächlich auf dem Gebiet der Agglomeration Val Parisis liegen, von der Lacroix & Savac-Gruppe mit ihrer Tochtergesellschaft Francilité Val Parisis im Auftrag von Île-de-France Mobilités betrieben.
Gemeinden von Gemeinden, Agglomerationen und territorialen öffentlichen Einrichtungen, die bedient werden:
- Val Parisis für die Gemeinden Beauchamp, Bessancourt, Cormeilles-en-Parisis, Eaubonne, Ermont, Franconville, Frépillon, Herblay-sur-Seine, La Frette-sur-Seine, Le Plessis-Bouchard, Montigny-lès-Cormeilles, Pierrelaye, Saint-Leu-la-Forêt, Sannois und Taverny
- Plaine Vallée für die Gemeinden Margency, Montlignon und Saint-Prix
- Cergy-Pontoise Agglomeration für die Gemeinden Cergy und Saint-Ouen-L'Aumône
- Communauté de Communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts für die Gemeinde Méry-sur-Oise
- Communauté d'Agglomération Saint-Germain Boucles de Seine für die Gemeinde Sartrouville
- Öffentliche territoriale Einrichtung Boucle Nord de Seine für die Gemeinde Argenteuil
Das Gebiet von Val Parisis im Netzwerk Île-de-France Mobilités ist:
- 24 Gemeinden bedient
- 550.000 Einwohner
- 35 kommerzielle Linien
- 125 Fahrzeuge
- 245 Fahrer