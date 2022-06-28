Buchen Sie Ihren TàD zwischen dem Krankenhaus Eaubonne und dem Bahnhof Domont!

Entdecken Sie ab dem 22. August 2022 den neuen Transport on Demand-Service, flexibel und mit an Ihre Bedürfnisse angepassten Fahrplänen.

Entdecken Sie ab dem 22. August 2022 den neuen, flexibleren Transport on Demand-Service mit an Ihre Bedürfnisse angepassten Fahrplänen auf der Strecke der ehemaligen Linie 38-05.

Informationen und Reservierungen über die TàD Île-de-France Mobilités-App, die tad.idfmobilites.fr-Website oder telefonisch unter 09 70 80 96 63 (Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr).

Ein neuer On-Demand-Transportdienst im Montmorency-Tal!

Ihre Linie 38-05 wird zum TàD Eaubonne Domont.

Dieser On-Demand-Transport verbindet den Bahnhof Domont mit dem Eaubonne-Krankenhaus von Montag bis Samstag von 8 bis 19 Uhr.

Buchen Sie Ihre Fahrt bis zu 1 Stunde im Voraus und verfolgen Sie die Ankunft Ihres Busses in Echtzeit dank der TàD Île-de-France Mobilités-App.

Der Service funktioniert ausschließlich nach Reservierung, über Ihr Telefon, das Internet oder über die Anwendung.

TàD Linienplan : Eaubonne Domont : Eau Hospital - Gare de Domont

Wie buche ich?

In der Anwendung Île-de-France Mobilités für den On-Demand-Transport , auf der Sie:

  1. Erstellen Sie Ihr Konto
  2. Buchen Sie Ihre Fahrt ab einem Monat und bis zu einer Stunde vor Abfahrt
  3. Verfolgen Sie Ihren TàD in Echtzeit
  4. Identifizieren Sie sich beim Aufstieg und validieren Sie Ihren Transport ticket
  5. Bewerten Sie Ihre Reise
  6. Speichern Sie Ihre Lieblingsfahrten

Sie können Ihre Fahrt auch auf der tad.idfmobilites.fr-Website oder telefonisch unter 09 70 80 96 63 von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr buchen.

Gute Fahrt auf unseren Linien!