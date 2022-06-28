Ein neuer On-Demand-Transportdienst im Montmorency-Tal!

Ihre Linie 38-05 wird zum TàD Eaubonne Domont.

Dieser On-Demand-Transport verbindet den Bahnhof Domont mit dem Eaubonne-Krankenhaus von Montag bis Samstag von 8 bis 19 Uhr.

Buchen Sie Ihre Fahrt bis zu 1 Stunde im Voraus und verfolgen Sie die Ankunft Ihres Busses in Echtzeit dank der TàD Île-de-France Mobilités-App.

Der Service funktioniert ausschließlich nach Reservierung, über Ihr Telefon, das Internet oder über die Anwendung.