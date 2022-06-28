Entdecken Sie ab dem 22. August 2022 den neuen, flexibleren Transport on Demand-Service mit an Ihre Bedürfnisse angepassten Fahrplänen auf der Strecke der ehemaligen Linie 38-05.
Informationen und Reservierungen über die TàD Île-de-France Mobilités-App, die tad.idfmobilites.fr-Website oder telefonisch unter 09 70 80 96 63 (Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr).
Ein neuer On-Demand-Transportdienst im Montmorency-Tal!
Ihre Linie 38-05 wird zum TàD Eaubonne Domont.
Dieser On-Demand-Transport verbindet den Bahnhof Domont mit dem Eaubonne-Krankenhaus von Montag bis Samstag von 8 bis 19 Uhr.
Buchen Sie Ihre Fahrt bis zu 1 Stunde im Voraus und verfolgen Sie die Ankunft Ihres Busses in Echtzeit dank der TàD Île-de-France Mobilités-App.
Der Service funktioniert ausschließlich nach Reservierung, über Ihr Telefon, das Internet oder über die Anwendung.
Wie buche ich?
In der Anwendung Île-de-France Mobilités für den On-Demand-Transport , auf der Sie:
- Erstellen Sie Ihr Konto
- Buchen Sie Ihre Fahrt ab einem Monat und bis zu einer Stunde vor Abfahrt
- Verfolgen Sie Ihren TàD in Echtzeit
- Identifizieren Sie sich beim Aufstieg und validieren Sie Ihren Transport ticket
- Bewerten Sie Ihre Reise
- Speichern Sie Ihre Lieblingsfahrten
Sie können Ihre Fahrt auch auf der tad.idfmobilites.fr-Website oder telefonisch unter 09 70 80 96 63 von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr buchen.