Alles, was Sie über den Schulanfang wissen müssen:

Von Montag, 25. August bis Sonntag, 31. August 2025: Es gelten die Zeitpläne der kurzen Schulferien 2025-2026. Mit Ausnahme von Schullinien, auf denen die Schulzeiten ab Montag, dem 1. September 2025, beginnen.

Auf einigen Linien sind Änderungen geplant: