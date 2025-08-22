Alles, was Sie über den Schulanfang wissen müssen:
Von Montag, 25. August bis Sonntag, 31. August 2025: Es gelten die Zeitpläne der kurzen Schulferien 2025-2026. Mit Ausnahme von Schullinien, auf denen die Schulzeiten ab Montag, dem 1. September 2025, beginnen.
Auf einigen Linien sind Änderungen geplant:
- 5106: Verschiebung der Zeitpläne einiger Rennen außerhalb der Spitzenzeiten von 11 bis 14 Uhr.
- 5115: Neue Haltestelle auf der Linie: "Collège Léon Blum" in Villepreux.
Kommunikationsplakat der Linie 5115. Bild eines Busses
- 5120: Änderung der Route und Schaffung einer neuen Haltestelle "Hôtel de Police" in Elancourt.
- 5141: Verschiebung der Rennen zwischen 6:50 und 7:30 Uhr, um Überlastungen in Richtung Versailles zu begrenzen.
- 5199: Verschiebung einiger Rennen, um den Bedürfnissen der Schüler gerecht zu werden. Die Route der Grundschüler verläuft nun direkt zwischen Val Joyeux und Jean de la Fontaine, um die Sicherheit zu erhöhen.
Müssen Sie die Fahrpläne einsehen?
Zögern Sie nicht, Folgendes zu besuchen:
- Auf der Website von Île-de-France Mobilités > Fortbewegung > Fahrpläne
- Über die Anwendung von Île-de-France Mobilités
- An Haltepunkten
- In unserem Customer Relations Center unter 0 800 10 20 20
- Bei der Mobilitätsagentur im Bahnhof Saint-Quentin-en-Yvelines
- In einem Rathaus oder einer Mediathek in Ihrer Nähe
Bleiben Sie über Nachrichten und Verkehrsinformationen in Ihrem Gebiet auf dem Laufenden, indem Sie folgen@SQY_IDFM
Wir wünschen Ihnen eine schöne Rückkehr in die Schule!