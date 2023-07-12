Ab dem 28. August 2023 wird der Stadtteil Beaumarchais in Othis von der TàD goële (Zone 1 und Zone 2) bedient

Von Montag bis Freitag werden 2 Abendabfahrten vom Bahnhof Dammartin-Juilly-Saint-Mard um 20:52 und 21:49 Uhr angeboten, um Othis, Longperrier, Dammartin, Saint-Mard und Rouvres zu erreichen.

Die TàD Goële Zone 3 wird auch die Gemeinden Charny, Gressy, Messy, Nantouillet und Saint-Mesmes bedienen.

An Sonn- und Feiertagen verkehrt der TàD nicht.

GEBRAUCHSANWEISUNG: WIE BUCHE ICH DIE TÀD?

Um es zu buchen, ist es ganz einfach:

Gehe zu:

- Die TàD IDFM App

- Auf der Website tad.iledefrance-mobilites.fr

- Telefonisch unter 09 70 80 96 63 von 9 bis 18 Uhr von Montag bis Freitag