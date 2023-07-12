Ab dem 28. August 2023 gibt es Neuigkeiten auf Ihrem TàD Goële

Ab dem 28. August 2023 wächst die TàD goële

Buchen Sie, wir holen Sie tagsüber ab

Ab dem 28. August 2023 wird der Stadtteil Beaumarchais in Othis von der TàD goële (Zone 1 und Zone 2) bedient

Von Montag bis Freitag werden 2 Abendabfahrten vom Bahnhof Dammartin-Juilly-Saint-Mard um 20:52 und 21:49 Uhr angeboten, um Othis, Longperrier, Dammartin, Saint-Mard und Rouvres zu erreichen.

Die TàD Goële Zone 3 wird auch die Gemeinden Charny, Gressy, Messy, Nantouillet und Saint-Mesmes bedienen.

An Sonn- und Feiertagen verkehrt der TàD nicht.

GEBRAUCHSANWEISUNG: WIE BUCHE ICH DIE TÀD?

Um es zu buchen, ist es ganz einfach:

Gehe zu:

- Die TàD IDFM App

- Auf der Website tad.iledefrance-mobilites.fr

- Telefonisch unter 09 70 80 96 63 von 9 bis 18 Uhr von Montag bis Freitag

Erfahren Sie mehr über die TàD goële

