Fahrgastinformation über die Entwicklung der Expresslinie 91.05
Aufgrund der Inbetriebnahme der Straßenbahn T12, die Evry, Courcouronnes und Massy verbindet, wird Ihre Expresslinie 91.05 weiterentwickelt, um einen besseren Service für das Gebiet zu ermöglichen. Ab dem 3. Juni 2024 ändert sich Folgendes:
- Der Bahnhof Massy-Palaiseau wird nicht mehr bedient, ebenso wie einige Haltestellen in der Gegend von Courtaboeuf (Château d'Eau de Villejust, Parana, Atlantique, Tropique, Pacifique). Stundungslösungen werden vorgeschlagen!
- Die Busse bedienen alle Haltestellen der Linie unabhängig von der Verkehrsrichtung (alle Ein- und Ausstiege sind erlaubt).
- Die Frequenz Ihrer Busse wird von Montag bis Samstag erhöht.
- Die Linie wird nun das Saclay-Plateau und das neue Krankenhaus Paris-Saclay bedienen
- Eine Verbindung mit der RER B wird am Bahnhof Guichet möglich sein
Nachfolgend finden Sie die neue Route Ihrer Expresslinie 91.05 sowie die Haltestellen, die nicht mehr bedient werden.
Haltestellen, die ab dem 3. Juni 2024 nicht mehr bedient werden
Wie erreiche ich ab Montag, 3. Juni 2024, den Bahnhof Massy-Palaiseau oder den Bahnhof Évry-Courcouronnes?
Um mehr über Ihre alternativen Transportlösungen zu erfahren, laden wir Sie ein, auf den unten stehenden Link zu klicken