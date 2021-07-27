Angepasste T-Linie mit besserem Service

Die Route der Linie T wird geändert, um Ihnen einen direkten Service zwischen dem Ökoviertel Woodi, Rubelles, Maincy und dem Zentrum von Melun mit seinem Bahnhof während der Hauptverkehrszeit zu bieten.

Diese Linie verwandelt sich unter der Woche außerhalb der Hauptverkehrszeiten immer in Transport on Demand.

Eine Neuheit wird am Samstag gebracht: TàD den ganzen Tag von 06:30 bis 20:00 Uhr verlängert.

Das + für Sie: