Ab dem 30. August 2021 überholen Ihre Busse in Grand Melun ihre Klassiker!
Île-de-France Mobilités modifiziert Ihr Netz, um Ihre täglichen Fahrten zu erleichtern.
Angepasste T-Linie mit besserem Service
Die Route der Linie T wird geändert, um Ihnen einen direkten Service zwischen dem Ökoviertel Woodi, Rubelles, Maincy und dem Zentrum von Melun mit seinem Bahnhof während der Hauptverkehrszeit zu bieten.
Diese Linie verwandelt sich unter der Woche außerhalb der Hauptverkehrszeiten immer in Transport on Demand.
Eine Neuheit wird am Samstag gebracht: TàD den ganzen Tag von 06:30 bis 20:00 Uhr verlängert.
Das + für Sie:
- Verbesserte Verbindungen mit dem Transilien R
- Eine direktere Route und eine Zeitersparnis auf Ihrer Route
- Mehr Flexibilität und Flexibilität mit der erweiterten TàD am Samstag den ganzen Tag
Die Route der Linie T wurde geändert, um Ihnen eine direkte Verbindung zwischen dem Ökoviertel Woodi, Rubelles, Maincy, dem Zentrum von Melun und seinem Bahnhof während der Hauptverkehrszeit zu bieten.
Karte der Linie T: Bahnhof Melun in Richtung Ecoquatier Woodi. Die Haltestellen sind: Gare de Melun, Route de Nangis, Place de Maincy, Paul Cézanne, Groupe Scolaire Fabrici, Bertagnes, Trois Noyers, Ecoquartier Woodi.
TàD Melun Nord am Samstag verbessert
Ab dem 30. August 2021 geben Sie mit Transport on Demand das Tempo vor! Entdecken Sie zusätzlich zu den Linien G und T den On-Demand-Transport Melun Nord an Wochentagen außerhalb der Hauptverkehrszeiten und samstags ganztägig.
Der TàD Melun Nord ersetzt die Linien G und T jeden Tag der Woche (Montag bis Freitag) von 9:40 bis 16:30 Uhr. Es wird am Samstag von 06:30 bis 20:00 Uhr auf den ganzen Tag ausgedehnt. Dieser Service ist nach vorheriger Reservierung verfügbar.
Eine weitere Neuheit, eine neue Haltestelle innerhalb des ZAC von Montereau-sur-le-Jard wird jetzt bedient: Adrienne Bolland.
Wie buche ich?
- Telefonisch unter folgender Nummer: 09 70 80 96 63 (Montag bis Freitag von 09 bis 18 Uhr);
- Online über folgende Website: https://tad.idfmobilites.fr/ ;
- Laden Sie die kostenlose App TAD Île-de-France Mobilités herunter.
Der TàD Melun Nord ersetzt die Linien G und T von Montag bis Freitag von 9:40 bis 16:30 Uhr und Samstag von 6:30 bis 20 Uhr, das ganze Jahr über.
Geänderte Linie S8
Die Haltestelle Eco quartier woodiwird jetzt von den Linien G und T bedient, um Ihnen mehr Frequenz zum Bahnhof Melun zu bieten.
Die Haltestelle Le Moulin wird von der Linie G bedient.
Linienplan S8: Bahnhof Melun nach Saint Germain Laxis.
Die Haltestellen, die auf Melun bedient werden, sind: Gare de Melun, Gare Routière Mail, Centre culturelle, Saint-Louis, Despatys-Préfecture, Avenue de Meaux, Jacques Amyot, Trois Horloges.
Die Haltestellen, die auf Rubelles bedient werden, sind: Centre commercial Rubelles, Groupe scolaire Fabrici, André Malraux, Saint-Nicolas, Bertagnes, Place Henry Guy, Espace Saint Exupéry.
Die Haltestellen, die auf Voisenon bedient werden, sind: Chaumières, Château du Jard, le Plateau.
Die Haltestellen auf Montereau-sur-le Jard sind: Monterau, Ecole J.Auriol, Aubigny, Centre aéronautique.
Die Haltestellen auf Saint-Germain-Laxis sind: Ecole Piot, R.N 36.
Alle Informationen zum neuen Angebot (Fahrpläne, Karten) finden Sie auf:
- Die TàD Île-de-France Mobilités-App im App Store und Play Store oder auf der Website tad.idfmobilites.fr/
- In unseren Handelsvertretungen am Bahnhof Melun und bei der Post
- Telefonisch unter 01 60 07 94 70 von Montag bis Samstag von 6:30 bis 20:00 Uhr
- Twitter @Melun_IDFM.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Rückkehr in die Schule!