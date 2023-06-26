Entdecken Sie Ihre neuen Schullinien

Veröffentlicht am

Lektüre 2 min

Ab dem 4. September 2023 werden die Schulen durch neue Schullinien bedient

Ab dem 4. September 2023 werden einige Schullinien neu nummeriert. Um Ihre Leitungsnummer einzusehen, laden Sie die beigefügte Korrespondenztabelle herunter.

Linie 712:

  • Schaffung einer Linie, die den Schulverkehr der aktuellen Linien 710 und 711 übernimmt
  • Dienstleistungen für Schulen von:
    o Georges Brassens College in Saint-Mard
    o Lycée Charles-de-Gaulle in Longperrier
    o Lycée Pierre de Coubertin, Henri IV und Jean Rose in Meaux

Ab 11. September 2023:

712 D: neues Rennen um 18:40 Uhr vom Bahnhof Meaux in Richtung Bahnhof Dammartin-Juilly-Saint-Mard.

712 E: neues Rennen um 8:15 Uhr vom Bahnhof Dammartin Juilly-Saint-Mard zum 2. Eingang der Privatschulen von Meaux.

Überprüfen Sie den Fahrplan Ihrer Linie 712 ab dem 11. September 2023

 -  2.9 MB

Linie 713:

  • Schaffung einer Linie für den Schulverkehr der Linien 703, 705 und 753
  • Dienstleistungen für Schulen von:
    o Nicolas Tronchon College in Saint-Soupplets
    o Charlotte Delbo Gymnasium in Dammartin-en-Goele
    o Collège Jean des Barres in Oissery

Überprüfen Sie den Fahrplan der Linie 713

 -  603.4 KB

Linie 714:

  • Dienstleistungen für Schulen von:
    o Lycée Pierre de Coubertin / Lycée Bossuet / Lycée Jean Rose in Meaux
    o Lycée Jean Vilar in Meaux
    o Nicolas Tronchon College in Saint-Soupplets

Ab dem 11. September 2023 bedient die Linie 714A neue Haltestellen in der Stadt Saint-Soupplets.

Überprüfen Sie den Fahrplan Ihrer Linie 714 ab dem 11. September 2023

 -  715.8 KB

Linie 715:

  • Zusammenlegung der Linien 751 und 755
  • Schnellere Verbindung zum Lycée Charles de Gaulle in Longperrier
  • Die Verbindung zum Lycée Charles de Gaulle wird auf die Linie 711 für die Gemeinden Moussy-le-Neuf und Moussy-le-Vieux verschoben

Überprüfen Sie den Fahrplan der Linie 715

 -  1.2 MB

Linie 716:

  • Die Linie 756 wird in 716 umnummeriert

Linie 719:

  • Die 749 wird in 719 umnummeriert

Überprüfen Sie den Fahrplan der Linie 716

 -  1.8 MB

Überprüfen Sie den Fahrplan Ihrer Linie 719

 -  1.8 MB

Konsultieren Sie die Broschüre, um die Schullinie zu erfahren, die Sie von Ihrer Gemeinde nehmen können.

 -  410.0 KB