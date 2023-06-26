Ab dem 4. September 2023 werden einige Schullinien neu nummeriert. Um Ihre Leitungsnummer einzusehen, laden Sie die beigefügte Korrespondenztabelle herunter.
Linie 712:
- Schaffung einer Linie, die den Schulverkehr der aktuellen Linien 710 und 711 übernimmt
- Dienstleistungen für Schulen von:
o Georges Brassens College in Saint-Mard
o Lycée Charles-de-Gaulle in Longperrier
o Lycée Pierre de Coubertin, Henri IV und Jean Rose in Meaux
Ab 11. September 2023:
712 D: neues Rennen um 18:40 Uhr vom Bahnhof Meaux in Richtung Bahnhof Dammartin-Juilly-Saint-Mard.
712 E: neues Rennen um 8:15 Uhr vom Bahnhof Dammartin Juilly-Saint-Mard zum 2. Eingang der Privatschulen von Meaux.
Linie 713:
- Schaffung einer Linie für den Schulverkehr der Linien 703, 705 und 753
- Dienstleistungen für Schulen von:
o Nicolas Tronchon College in Saint-Soupplets
o Charlotte Delbo Gymnasium in Dammartin-en-Goele
o Collège Jean des Barres in Oissery
Linie 714:
- Dienstleistungen für Schulen von:
o Lycée Pierre de Coubertin / Lycée Bossuet / Lycée Jean Rose in Meaux
o Lycée Jean Vilar in Meaux
o Nicolas Tronchon College in Saint-Soupplets
Ab dem 11. September 2023 bedient die Linie 714A neue Haltestellen in der Stadt Saint-Soupplets.
Linie 715:
- Zusammenlegung der Linien 751 und 755
- Schnellere Verbindung zum Lycée Charles de Gaulle in Longperrier
- Die Verbindung zum Lycée Charles de Gaulle wird auf die Linie 711 für die Gemeinden Moussy-le-Neuf und Moussy-le-Vieux verschoben
Linie 716:
- Die Linie 756 wird in 716 umnummeriert
Linie 719:
- Die 749 wird in 719 umnummeriert