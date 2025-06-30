Nachfolgend finden Sie die Änderungen:
Die Haltestellen, die wieder bedient werden, sind:
- Ernest Lavisse
- Orée du Bois
- Großer Gürtel
- Das Heidekraut
Die Haltestellen, die nicht mehr bedient werden, sind:
- Boulevard Rose, verschoben nach Foch Constanti (350m, 5 min zu Fuß)
- Sorbiers, verschoben nach Saint-Anne (300m, 4 min zu Fuß)
- Simonet, verschoben nach Foch Flament (220m, 3 min zu Fuß)
Die Haltestelle Foch Justice wird an ihrem üblichen Ort, der Avenue du Maréchal Foch, beibehalten.
Die Verkehrsrichtung wird auf der Avenue du Maréchal Foch geändert:
- Die Busse der Linie verkehren wieder in 2 Richtungen auf der Avenue du Maréchal Foch. Beziehen Sie sich auf das Ziel, das auf der Vorderseite des Fahrzeugs angezeigt wird.