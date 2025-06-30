Ab dem 7. Juli ändert sich die Route der Linie 5!

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Ab dem 7. Juli bedient die Linie 5 wieder den Stadtteil Bruyère in Poissy.

Nachfolgend finden Sie die Änderungen:

Die Haltestellen, die wieder bedient werden, sind:

  • Ernest Lavisse
  • Orée du Bois
  • Großer Gürtel
  • Das Heidekraut

 Die Haltestellen, die nicht mehr bedient werden, sind:

  • Boulevard Rose, verschoben nach Foch Constanti (350m, 5 min zu Fuß)
  • Sorbiers, verschoben nach Saint-Anne (300m, 4 min zu Fuß)
  • Simonet, verschoben nach Foch Flament (220m, 3 min zu Fuß)

 

Die Haltestelle Foch Justice wird an ihrem üblichen Ort, der Avenue du Maréchal Foch, beibehalten.

Die Verkehrsrichtung wird auf der Avenue du Maréchal Foch geändert:

  • Die Busse der Linie verkehren wieder in 2 Richtungen auf der Avenue du Maréchal Foch.  Beziehen Sie sich auf das Ziel, das auf der Vorderseite des Fahrzeugs angezeigt wird.

Fahrplan Zeile 5

 -  1.8 MB

5 Linienplan

 -  822.8 KB