Nachfolgend finden Sie die Änderungen:

Die Haltestellen, die wieder bedient werden, sind:

Ernest Lavisse

Orée du Bois

Großer Gürtel

Das Heidekraut

Die Haltestellen, die nicht mehr bedient werden, sind:

Boulevard Rose, verschoben nach Foch Constanti (350m, 5 min zu Fuß)

Sorbiers, verschoben nach Saint-Anne (300m, 4 min zu Fuß)

Simonet, verschoben nach Foch Flament (220m, 3 min zu Fuß)

Die Haltestelle Foch Justice wird an ihrem üblichen Ort, der Avenue du Maréchal Foch, beibehalten.

Die Verkehrsrichtung wird auf der Avenue du Maréchal Foch geändert: