Diese beiden neuen Linien werden in einer Schleife jeweils in eine Richtung vom Bahnhof Sartrouville aus verkehren, wo sie sich denselben Bahnsteig (Bahnsteig A2) teilen. Sie werden die verschiedenen Stadtteile besser miteinander verbinden und Ihr Verkehrsangebot verbessern, wie Fresnay/Vieux Pays und Vaudoire/Centre-ville, die von zusätzlichen Bussen profitieren werden.

Die Linien 25 und 26 bieten Ihnen an jedem Tag der Woche ein Angebot, das besser an Ihre Reisegewohnheiten angepasst ist.