Diese beiden neuen Linien werden in einer Schleife jeweils in eine Richtung vom Bahnhof Sartrouville aus verkehren, wo sie sich denselben Bahnsteig (Bahnsteig A2) teilen. Sie werden die verschiedenen Stadtteile besser miteinander verbinden und Ihr Verkehrsangebot verbessern, wie Fresnay/Vieux Pays und Vaudoire/Centre-ville, die von zusätzlichen Bussen profitieren werden.
Die Linien 25 und 26 bieten Ihnen an jedem Tag der Woche ein Angebot, das besser an Ihre Reisegewohnheiten angepasst ist.
Neue Haltestellen auf den Linien 25 und 26
Die Haltestellen "La Garenne" und "Vendanges", die bisher von der Linie 30-05 bedient wurden, werden nun von den Linien 25 und 26 bedient.
Der Service der Stadtteile Fresnay/Vieux Pays und Vaudoire/Centre-ville wird durch die Passage der Linien 25 und 26 und ihrer neuen Haltestellen "Poste", "Masures", "Temple", "Docteur Roux", "Martial Dechard", "Mont Ovet", "Church", "Roosevelt" und "Suger" zusätzlich zu den Linien 1, 9, 30-05 und 272 verbessert.
Zusätzliche Busse am Samstag
Bisher bot Ihnen die Linie 5 alle 60 Minuten einen Bus.
Ab dem 6. Januar verbessern die Linien 25 und 26 diese Frequenz mit einem Bus alle 45 Minuten am Samstagmorgen und einem Bus alle 30 Minuten am Samstagnachmittag.
NEU, Busse am Sonntag
Mit der Linie 5 fuhren sonntags keine Busse. Mit den Linien 25 und 26 können Sie Sartrouville sonntags mit einem Bus alle 70 Minuten auf jeder Linie in die gewünschte Richtung umrunden.
Aber auch zusätzliche Busse außerhalb der Hauptverkehrszeiten, unter der Woche und abends
An Wochentagen werden die Frequenzen außerhalb der Hauptverkehrszeiten und abends mit einem Bus alle 30 Minuten verbessert, wo Sie bis zu 55 Minuten warten konnten.
Die Linien 25 und 26 bieten Ihnen auch eine größere Amplitude, mit Bussen, die nicht nur an Wochentagen, sondern auch samstags und sonntags bis 22 Uhr abends fahren.