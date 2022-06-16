In Versailles wird der Service der Linie 115 angepasst:
· Die Haltestelle Vergennes wird nicht mehr bedient (Verschiebungshaltestellen: Hôtel de Ville oder Gare des Chantiers Etats Généraux)
· Der Gare des Chantiers wird jetzt von der Haltestelle Gare des Chantiers - Etats Généraux bedient, die sich in der Rue des Etats Généraux und der Rue des Chantiers befindet (die Linie 22 bedient weiterhin die Haltestelle Gare des Chantiers - Abbé Rousseaux)
· Eine neue Haltestelle wird in der Rue des Etats Généraux vorgeschlagen: Noailles.
Dank der Schaffung der Linie 115 bietet die Linie 22 nun einen einfacheren Betrieb mit identischen Abfahrts- und Ankunftsterminals.
Ebenso ist es für Schüler der Mittel- und Oberstufe im Stadtteil Metz in Jouy-en-Josas nicht mehr erforderlich, unter den vielen Abfahrten der Linie 22 nach den Fahrplänen zu suchen, die sie betreffen. Sie müssen nur die Fahrpläne der neuen Linie 115 konsultieren, um sie leicht zu haben!