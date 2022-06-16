In Versailles wird der Service der Linie 115 angepasst:

· Die Haltestelle Vergennes wird nicht mehr bedient (Verschiebungshaltestellen: Hôtel de Ville oder Gare des Chantiers Etats Généraux)

· Der Gare des Chantiers wird jetzt von der Haltestelle Gare des Chantiers - Etats Généraux bedient, die sich in der Rue des Etats Généraux und der Rue des Chantiers befindet (die Linie 22 bedient weiterhin die Haltestelle Gare des Chantiers - Abbé Rousseaux)

· Eine neue Haltestelle wird in der Rue des Etats Généraux vorgeschlagen: Noailles.

Dank der Schaffung der Linie 115 bietet die Linie 22 nun einen einfacheren Betrieb mit identischen Abfahrts- und Ankunftsterminals.