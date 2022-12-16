Ähnliche Nachrichten

Um die Verkehrsinformationen Ihrer Leitung zu abonnieren, könnte nichts einfacher sein: Folgen Sie den 3 Schritten!
Schritt 1: Ich starte meine IDF Mobilités-Anwendung und klicke auf Zeitpläne
Schritt 2: Ich wähle BUS aus, suche nach meiner Linie und wähle sie aus
Schritt 3: Ich wähle die Glocke aus. Meine Linie ist ein Favorit und ich erhalte nun alle Verkehrsinformationen. Ich kann es für mehrere Linien tun!