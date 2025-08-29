Es war noch nie so schnell, die Fahrpläne Ihres Busses zu finden!
Jetzt zeigen die meisten unserer Fahrpläne an den Haltestellen einen QR-Code an. Durch das Scannen mit Ihrem Smartphone haben Sie direkten Zugriff auf die Informationen der Haltestelle und Ihrer Linie.
Sie können:
- Konsultieren Sie die Fahrpläne Ihrer Linie in Echtzeit
- Sehen Sie sich auch alle anderen Buslinien an, die dieselbe Haltestelle bedienen, auch von einem anderen Gebiet aus
- Kennen Sie die aktuellen Störungen auf Ihrer Linie
- Finden Sie das vollständige Zeitblatt Ihrer Linie
- Greifen Sie auf den detaillierten Linienplan zu, um Ihre Routen besser zu planen.