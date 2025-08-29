Neu: Scannen Sie den QR-Code Ihrer Fahrplankarte und finden Sie Ihre Buspassagen in Echtzeit

Gute Nachrichten! Die Fahrpläne Ihrer Bushaltestellen entwickeln sich weiter. Von nun an können Sie durch Scannen des QR-Codes auf jeder Zeitkarte direkt von Ihrem Smartphone aus auf die Durchgangszeiten in Echtzeit zugreifen. Und das ist noch nicht alles: Sie finden auch Informationen von anderen Linien, die dieselbe Haltestelle bedienen.