Neu: Scannen Sie den QR-Code Ihrer Fahrplankarte und finden Sie Ihre Buspassagen in Echtzeit

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Gute Nachrichten! Die Fahrpläne Ihrer Bushaltestellen entwickeln sich weiter. Von nun an können Sie durch Scannen des QR-Codes auf jeder Zeitkarte direkt von Ihrem Smartphone aus auf die Durchgangszeiten in Echtzeit zugreifen. Und das ist noch nicht alles: Sie finden auch Informationen von anderen Linien, die dieselbe Haltestelle bedienen.

Es war noch nie so schnell, die Fahrpläne Ihres Busses zu finden!

Jetzt zeigen die meisten unserer Fahrpläne an den Haltestellen einen QR-Code an. Durch das Scannen mit Ihrem Smartphone haben Sie direkten Zugriff auf die Informationen der Haltestelle und Ihrer Linie.

Sie können:

  • Konsultieren Sie die Fahrpläne Ihrer Linie in Echtzeit
  • Sehen Sie sich auch alle anderen Buslinien an, die dieselbe Haltestelle bedienen, auch von einem anderen Gebiet aus
  • Kennen Sie die aktuellen Störungen auf Ihrer Linie
  • Finden Sie das vollständige Zeitblatt Ihrer Linie
  • Greifen Sie auf den detaillierten Linienplan zu, um Ihre Routen besser zu planen.

Eine praktische, schnelle Möglichkeit, Ihre Reisen besser vorzubereiten und zu antizipieren, wo immer Sie sind!