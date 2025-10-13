Reisen bedeutet, auch als Abonnent zu validieren!
Bevor Sie die letzte Goldene Palme genießen, nehmen Sie ein Ticket, auch wenn Sie Abonnent sind.
Im Bus istes dasselbe: Die Validierung ist unerlässlich, um in gutem Zustand zu reisen, auch mit einem Abonnement.
Also nehme ich bei jedem Anstieg den Validierungsreflex an und vermeide eine Geldstrafe von 35 €.
Validieren bedeutet, einen Platz für alle zu garantieren!
Bevor wir die Kantine betreten, nehmen wir ein Ticket, um sicher zu sein, die besten Steak Frites zu genießen.
Auf Ihren Linien ist es dasselbe: Bei jedem Anstieg zu validieren bedeutet, dass Île-de-France Mobilités die Besucherzahlen kennt und das Transportangebot an die Bedürfnisse anpasst.
So nehme ich bei jedem Aufstieg den Validierungsreflex an und trage zur Verbesserung meiner zukünftigen Reisen bei.
In öffentlichen Verkehrsmitteln zählt jede Validierung.
Diese kleine tägliche Geste hat eine konkrete Wirkung für Sie und für alle Reisenden, sie ermöglicht:
- Sichern Sie Ihre Reisen und reisen Sie beruhigt.
- Tragen Sie dazu bei, die Mobilität von morgen zu verbessern.
Ein Piepton reicht aus, um Ihre Reise zu beginnen. Ich gehe nach oben, ich validiere!