Ein lokaler Empfang
Am Place André Malraux, nur einen Steinwurf vom Bahnhof Saint-Germain-en-Laye entfernt, im Herzen Ihres Territoriums, öffnet Agence Bus die ganze Woche über seine Türen.
Egal, ob Sie Student, Student, Aktiver, Einwohner des Territoriums von Saint Germain Boucles de Seine oder einfach nur auf der Durchreise sind, unser Team begleitet Sie bei all Ihren Schritten im Zusammenhang mit dem Transport.
Ihr Alltag leicht gemacht
Die Busagentur ist mehr als nur eine Verkaufsstelle, sie ist ein Ort, der Ihnen das Leben erleichtern soll!
Laden Sie Ihre Navigo-Karte in letzter Minute auf, rufen Sie eine Stundenbroschüre ab, lösen Sie ein Abonnementproblem oder lassen Sie sich bei Ihrer Wahl beraten, hier wird jeder Schritt schneller.
Ein Relais für Ihre Online-Verfahren
Ihre Busagentur ist auch eine direkte Verbindung zur digitalen Welt von Île-de-France Mobilités. Zugriff auf Echtzeitinformationen, entmaterialisierte tickets oder Fundstücke, Sie werden bei jedem Schritt begleitet.
Eine Tasche oder ein Telefon, das im Bus vergessen wurde?
Deklarieren Sie es online und holen Sie es direkt in der Agentur ab, wenn wir es gefunden haben!