Um auf alle praktischen Informationen über Ihr Gebiet zuzugreifen Argenteuil Boucles de Seine, sind Sie an der richtigen Adresse! Gehen Sie oben auf diese Seite, um Ihre Fahrpläne herunterzuladen, uns zu kontaktieren oder sich über den Verkehrsstatus zu informieren.

Um die Nachrichten Ihrer Buslinie im sozialen Netzwerk X zu verfolgen, fügen Sie einfach das @ARGBDS_IDFM-Konto zu Ihren Favoriten hinzu.

Und wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns unter der entsprechenden Leitung unter 0800 10 20 20 (Service und kostenloser Anruf) an.