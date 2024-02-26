Entdecken Sie mit der Neunummerierung der Leitungen ab dem 22. April 2024 den neuen SMS-Ticketcode auf dem Gebiet von Roissy Est!

Veröffentlicht am

An Bord benötigen Sie kein Wechselgeld, Sie können ein Busticket mit einer einfachen SMS kaufen!

Die Neunummerierung der Linien auf dem Gebiet von Roissy Est wird von einem neuen SMS-Code begleitet, mit einem Code pro Leitung!

Wie funktioniert es?

  1. Senden Sie den Code BUS + Nummer der Linie an 93100 per SMS, zum Beispiel BUS2116, 2118...
  2. Erhalten Sie Ihr SMS-Ticket
  3. Reisen Sie auf Ihrer Linie

Gültig für 1 Stunde ohne Verbindungen zum Preis von 2,50 Euro (+ mögliche SMS-Kosten für Mobilfunkabonnements, die keine unbegrenzte SMS enthalten). Dieser Service ist mit den Betreibern Bouygues Telecom, Orange, SFR und Free verfügbar.

Das SMS-Bordticket wird ausschließlich einzeln auf der benutzten Buslinie verkauft.  Sie werden von Ihrer Mobilfunkrechnung abgebucht.

Um mehr über die verschiedenen Transport tickets zu erfahren, besuchen Sie:
Île-de-France Mobilités > Preise.