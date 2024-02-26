Wie funktioniert es?

Senden Sie den Code BUS + Nummer der Linie an 93100 per SMS, zum Beispiel BUS2116, 2118... Erhalten Sie Ihr SMS-Ticket Reisen Sie auf Ihrer Linie

Gültig für 1 Stunde ohne Verbindungen zum Preis von 2,50 Euro (+ mögliche SMS-Kosten für Mobilfunkabonnements, die keine unbegrenzte SMS enthalten). Dieser Service ist mit den Betreibern Bouygues Telecom, Orange, SFR und Free verfügbar.

Das SMS-Bordticket wird ausschließlich einzeln auf der benutzten Buslinie verkauft. Sie werden von Ihrer Mobilfunkrechnung abgebucht.

Um mehr über die verschiedenen Transport tickets zu erfahren, besuchen Sie:

Île-de-France Mobilités > Preise.