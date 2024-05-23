Lassen Sie Ihr Fahrrad am Busbahnhof Magny-en-Vexin am 28. Mai von 14 bis 18 Uhr kostenlos reparieren
Anlässlich des Weltfahrradtags 2024 am Montag, den 3. Juni, möchte Île-de-France Mobilités Sie bei der Nutzung dieses sanften Verkehrsmittels fördern und unterstützen! So organisiert Île-de-France Mobilités auf dem Gebiet von Vexin Fahrradreparaturstände an Bahnhöfen.
Treffen Sie uns am Dienstag, den 28. Mai, von 14 bis 18 Uhr am Bahnhof Magny-en-Vexin.
Alle Reparaturen, die vor Ort angeboten werden, sind für Reisende KOSTENLOS, wie z. B. Überholungen und Verschleißteile.
