Lassen Sie Ihr Fahrrad am Montag, den 3. Juni von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr kostenlos am Bahnhof Aulnay-sous-Bois reparieren
Anlässlich des Weltfahrradtags 2024 am Montag, den 3. Juni, möchte Île-de-France Mobilités Sie bei der Nutzung dieses sanften Verkehrsmittels fördern und unterstützen! So organisiert Île-de-France Mobilités auf dem Gebiet Terres d'Envol Fahrradreparaturstände an Bahnhöfen.
Treffen Sie unsere Teams am Montag, den 3. Juni, von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr am Bahnhof Aulnay-sous-Bois.
Alle Reparaturen, die vor Ort angeboten werden, sind für Reisende KOSTENLOS und die notwendigen Teile können bereitgestellt werden!
