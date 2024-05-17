Lassen Sie Ihr Fahrrad am Bahnhof Juvisy-sur-Orge kostenlos reparieren, Fahrradparkplatz auf der Rathausseite am 3. Juni von 15 bis 18.30 Uhr
Anlässlich des Weltfahrradtags 2024 am Montag, den 3. Juni, möchte Île-de-France Mobilités Sie bei der Nutzung dieses sanften Verkehrsmittels fördern und unterstützen! So organisiert Île-de-France Mobilités im Gebiet Cœur d'Essonne Fahrradreparaturstände an Bahnhöfen.
Treffen Sie unsere Teams am Bahnhof Juvisy-sur-Orge am Montag, den 3. Juni, von 15 bis 18.30 Uhr am Fahrradparkplatz auf der Rathausseite.
Alle Reparaturen, die vor Ort angeboten werden, sind für Reisende KOSTENLOS, wie z. B. Überholungen und Verschleißteile.
Um mehr zu erfahren und alle Verkehrsinformationen und Neuigkeiten Ihres Gebiets zu finden, besuchen Sie unser X-Konto (ex-Twitter): @CoeurEs_IDFM