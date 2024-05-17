Anlässlich des Weltfahrradtags 2024 am Montag, den 3. Juni, möchte Île-de-France Mobilités Sie bei der Nutzung dieses sanften Verkehrsmittels fördern und unterstützen! So organisiert Île-de-France Mobilités im Gebiet Cœur d'Essonne Fahrradreparaturstände an Bahnhöfen.