Lassen Sie Ihr Fahrrad am Freitag, den 7. Juni von 16 bis 19 Uhr kostenlos am Bahnhof Enghien-les-Bains reparieren
Anlässlich des Weltfahrradtages 2024 am Freitag, den 7. Juni, möchte Île-de-France Mobilités Sie bei der Nutzung dieses sanften Verkehrsmittels fördern und unterstützen! So organisiert Île-de-France Mobilités im Montmorency-Tal einen Fahrradreparaturstand am Bahnhof.
Treffen Sie unsere Teams am Freitag, den 7. Juni, von 16 bis 19 Uhr am Bahnhof Enghien-les-Bains.
Alle Reparaturen, die vor Ort angeboten werden, sind für Reisende KOSTENLOS und die notwendigen Teile können bereitgestellt werden!
