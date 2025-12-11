Ähnliche Nachrichten

In Kürze finden Sie zwei Fahrradparkplätze auf Ihrem Gebiet von Coeur d'Essonne in den Bahnhöfen Égly und Breuillet - Bruyères-le-Châtel mit kostenlosem Zugang und ohne Abonnement sowie geschlossenen und sicheren Plätzen, die durch Abonnement zugänglich sind.

Hinweis für Alltags- oder Gelegenheitsradfahrer, finden Sie ab dem 2. Februar 2026 Fahrradparkplätze, um Ihren Bus oder Bahnhof leicht zu erreichen.

24/7 zugängliche Schließfächer:

Bahnhof Egly: 10 sichere Plätze und 10 freie Plätze

Bahnhof Breuillet - Bruyères-le-Châtel: 20 sichere Plätze und 10 freie Plätze

Wie funktioniert es?

Abonnieren Sie ein Tages-, Monats- oder Jahresabonnement und greifen Sie mit Ihrem Navigo oder Navigo Easy auf Fahrradparkplätze zu.

Inhaber eines Navigo-Jahresabonnements, imagineR Schule / Student profitieren von kostenlos.