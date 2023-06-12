Ähnliche Nachrichten

Finden Sie die Neuigkeiten Ihrer Linien in der Region Marne et Seine auf Ihrer lokalen Nachrichtenseite auf der Website von Île-de-France Mobilités

Ab dem 1. August ändern sich Ihre Kontakte, aber Ihre Leitungen bleiben!

Alle Neuigkeiten, Routen und Fahrpläne Ihrer Linien finden Sie auf der Website iledefrance-mobilites.fr

Und auf dem Twitter-Account des Territoriums @MarneSeine_IDFM (@ReseauBusSTRAV bis zum 31. Juli).

Denken Sie daran, den Verkehrsinformationsalarm für Ihre Anschlüsse zu abonnieren.

Wir erklären hier alles > https://www.youtube.com/watch?v=IyfQoPKgRus

Liste der bedienten Gemeinden: Créteil, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges, Bonneuil-sur-Marne, Limeil-Brévannes, Crosnes, Yerres, Brunoy, Boissy-Saint-Léger, Sucy-en-Brie, Noiseau, La Queue-en-Brie, Pontault-Combault, Ormesson-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Saint-Maur-des-Fossés, Chennevières-sur-Marne, Villecresnes, Marolles-en-Brie, Santeny, Servon, Mandres-les-Roses, Férolles-Attilly und Périgny.