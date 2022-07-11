Das neue Gebiet Essonne Sud Ouest besteht aus 64 Gemeinden und umfasst 3 Wohngebiete:
- Der Sektor Étampois
- Der Sektor Dourdanais
- Das Gebiet zwischen Juine und Renarde, um Étréchy und Lardy.
Dieses Gebiet umfasst:
- 46 regelmäßige Linien, darunter 3 Expresslinien, die inner- und interkommunale Dienste anbieten und es Ihnen ermöglichen, die RER C-Bahnhöfe des Gebiets und viele Sehenswürdigkeiten (Studienorte, Gesundheitseinrichtungen, Freizeit- und Sporteinrichtungen, Beschäftigungsbereiche) zu erreichen.
- 3 On-Demand-Transportdienste, neue Dienste, die am 1. August 2022 eingeführt wurden, einer in jedem der oben genannten Sektoren
- 1 Abendbusverbindung vom Bahnhof Étampes.
Drei Expresslinien
Essonne Sud Ouest – Indizes der 3 Expresslinien
- 91-02 : DOURDAN (SNCF) - Parc COURTABOEUF - ORSAY LE GUICHET(RER)
- 91-03 : DOURDAN - LONGVILLIERS - BRIIS-SOUS-FORGES - MASSY
- 91-07 : ETAMPES (RER) - LA FORET-LE-ROI - LES GRANGES-LE-ROI - DOURDAN (RER)
Der Sektor Étampois
Essonne Sud Ouest – Indizes der Linien Sektor Étampois
- 1 : Bois Bourdon - Krankenhaus
- 2 : Croix de Vernailles - Salle des Fêtes
- 3 : Étampes Saint-Martin - Étampes Saint-Pierre
- 5 : Krankenhaus - St Pierre - Krankenhaus
- 6 : Krankenhaus - Saint Martin - Krankenhaus
- 316 : Méréville Montreau - Stempel HLP Bas
- 317 : Estouches - Stempel HLM Bas
- 318 : Tastenanschläge - Niedrige HLM-Stempel
- 319 : Bahnhof Étampes - Cerny Lycée
- 330 : Angerville - Étampes - Arpajon
- 331 : Étampes - La Ferté Alais - Arpajon
- 306-04 : Mérobert - St-Escobille - Dourdan
- 306-12: Monnerville (Post) - Dourdan (Rennbahn)
- 332 : Étampes - Méreville
- 68-13A: Villeconin - Dourdan
- 68-13B: Sermaise - Dourdan
- 913-17A: Mauchamps - Kolleg von Guinette
- 913-17B : Chauffour lés Etréchy - Collège de Guinette
- 913-17C : Brières-les-Scellés - Etampes
- 913-07 : St-Escobille - Boutervilliers - Étampes
- 913-08 : Étampes – Morigny - Champigny
- 913-10 : Mérobert – Chalo -St-Mars - Étampes
- 913-50: Étréchy – Étampes
- TàD Stempel
- Abendservice von Étampes
Der Sektor Dourdanais
Essonne Südwest – Indizes der Linien Dourdanais Sektor
- 22: Dourdan – Paray-Douaville
- 41: Bahnhof Dourdan > Bahnhof Dourdan über Boulevard des Allies
- 42: Bahnhof Dourdan > Bahnhof über das Krankenhaus
- 43S : Schwimmbad - Rennstrecke
- 44S: Avenue de Paris - Rennstrecke
- 45S: Lettner der Perelle - Rennbahn
- 61: Dourdan - Bahnhof Dourdan
- 62 : Angervilliers Centre - Dourdan-la-Forêt
- 63 : Limours Denkmal - Dourdan-la-Forêt
- TàD Dourdan
Die Gegend zwischen Juine und Renarde, um Étréchy und Lardy
Essonne Sud Ouest – Indizes der Sektorlinien zwischen Juine und Renarde, um Étréchy und Lardy
- 104: Lardy - La Norville
- 320 : Lardy College Tillon - Janville-sur-Juine Gillevoisin
- 321: Lardy College Tillon - Lardy 20 Panserot Straße
- 322 : Bahnhof Lardy de Bouray - Etampes HLM Bas
- 323 : Lardy Gare de Bouray - Etréchy Gare d'Étréchy
- 324 : Auvers Saint Georges Moulin - Bahnhof La Ferté Alais
- 325 : La Ferté Alais Ecole Vieilles Vignes - Cerny Gymnasium
- 10-01 : Lardy Gare de Bouray - Lardy Gare de Bouray
- 69-09 : Étréchy - Étréchy
- 68-14: Torfou - Étréchy
- 68-16: Étréchy – Étréchy
- TàD Étréchy / Lardy
Alle Informationen zu Ihren Buslinien Essonne Sud Ouest
Für reguläre Linien finden Sie alle Informationen auf dem Portal Île-de-France Mobilités und auf dem Twitter-Account: @EssonneSO_IDFM
Für TàD-Dienstleistungen finden Sie alle Informationen und buchen Sie Ihre Reise auf: tad.idfmobilites.fr