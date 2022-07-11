Willkommen im neuen Gebiet "Essonne Sud Ouest"

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen über das Gebiet Essonne Sud Ouest.

Das neue Gebiet Essonne Sud Ouest besteht aus 64 Gemeinden und umfasst 3 Wohngebiete:

  1. Der Sektor Étampois
  2. Der Sektor Dourdanais
  3. Das Gebiet zwischen Juine und Renarde, um Étréchy und Lardy.

Dieses Gebiet umfasst:

  • 46 regelmäßige Linien, darunter 3 Expresslinien, die inner- und interkommunale Dienste anbieten und es Ihnen ermöglichen, die RER C-Bahnhöfe des Gebiets und viele Sehenswürdigkeiten (Studienorte, Gesundheitseinrichtungen, Freizeit- und Sporteinrichtungen, Beschäftigungsbereiche) zu erreichen.
  • 3 On-Demand-Transportdienste, neue Dienste, die am 1. August 2022 eingeführt wurden, einer in jedem der oben genannten Sektoren
  • 1 Abendbusverbindung vom Bahnhof Étampes.

 

Drei Expresslinien

Essonne Sud Ouest – Indizes der 3 Expresslinien

 

Der Sektor Étampois

Essonne Sud Ouest – Indizes der Linien Sektor Étampois

Der Sektor Dourdanais

Essonne Südwest – Indizes der Linien Dourdanais Sektor

Die Gegend zwischen Juine und Renarde, um Étréchy und Lardy

Essonne Sud Ouest – Indizes der Sektorlinien zwischen Juine und Renarde, um Étréchy und Lardy

Alle Informationen zu Ihren Buslinien Essonne Sud Ouest

Für reguläre Linien finden Sie alle Informationen auf dem Portal Île-de-France Mobilités und auf dem Twitter-Account: @EssonneSO_IDFM

Für TàD-Dienstleistungen finden Sie alle Informationen und buchen Sie Ihre Reise auf: tad.idfmobilites.fr