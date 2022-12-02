Ähnliche Nachrichten

Ab dem 1. Januar 2023 betreibt Francilité Saint-Quentin-en-Yvelines, eine Tochtergesellschaft des Groupement Lacroix & Savac, im Auftrag von Île-de-France Mobilités die Linien im Gebiet "Saint-Quentin-en-Yvelines".
Dieses Gebiet, das aus 12 Gemeinden besteht, bedient 24 Gemeinden und 7 Stationen mit 51 Linien:
6 starke Linien , die das Gebiet strukturieren, die am meisten frequentierten
Starke Linien: 8, 414, 415, 417, 418 und 465
- 8 : Busbahnhof Les Clayes-sous-Bois <=> Plaisir-Grignon </=>
- 414: Trappes-Gare <=> Montigny – Saint-Exupéry</=>
- 415: Le Mesnil – Place du Mesnil <=> Bois d'Arcy – Méliès – Croix Bonnet</=>
- 417: Trappes – <=> Gare La Verrière – Gare</=>
- 418: Trappes – Gare <=> Plaisir – Z.I. Die Gâtines</=>
- 465: Montigny -Saint-Quentin Bahnhof <=> Guyancourt – Villaroy</=>
17 Hauptlinien, die die starken Linien vervollständigen
Hauptlinien: 9, 10, 44, 45, 401, 419, 420, 422, 423, 424, 439, 461, 463, 464, 467 und 468
- 9 : Vergnügungsmarkt <=> Plaisir-Grigon Gare Quai 9</=>
- 10 : Plaisir-Grignon Gare Quai 2 <=> Gare routière P. Delouvrier</=>
- 44 : Vergnügen – Grignon <=> Versailles Chantiers</=>
- 45: Villepreux <=> Chavenay</=>
- 401: Versailles – Baustelle Gare <=> Maurepas Village</=>
- 419: Montigny-le-Bretonneux – Französisch-Japanisches Institut <=> Magny-les-Hameaux – Mérantais</=>
- 420: La Verrière Gare <=> Trappes Pissaloup</=>
- 422: Bahnhof La Verrière <=> Elancourt Les Côtes</=>
- 423: Bahnhof La <=> Verrière</=>
- 424 : Bahnhof La <=> Verrière</=>
- 439: Versailles Chantiers Gare <=> Voisins – Chamfleury</=>
- 461: Montigny – Saint-Quentin Gare <=> Magny-Mérantais</=>
- 463: Montigny – Saint-Quentin Gare <=> Elancourt – De Lattre de Tassigny</=>
- 464: Montigny – Saint-Quentin Bahnhof <=> Saint-Rémy-lès-Chevreuse – Bahnhof</=>
- 467: Montigny – Saint Quentin Gare <=> Guyancourt – Villaroy</=>
- 468: Montigny – Saint-Quentin Gare <=> Guyancourt – E. Viollet-le-Duc</=>
4 lokale Linien, die das Gebiet fein vernetzen
Lokale Linien: 402, 430, 431 und 459
- 402 : Trappes-Gare <=> La Verrière - Bahnhof</=>
- 430: Trappes Gare <=> Trappes Gare (Stadtrundkurs)</=>
- 431: Hennequin <=> Trappes Hennequin Trappes Hennequin</=>
- 459 : La Verrière Gare <=> Elancourt Frankreich Miniatur</=>
7 punktuelle Linien, die den Beschäftigungsgebieten gewidmet sind und den Transport der Einwohner zu den großen Arbeitsgebieten ermöglichen
Punktlinien: 6, 20, 50, 440, 441, 444, 460, 466
- 6 : Plaisir-Grignon Gare Quai 4 <=> Trappes Pissaloup</=>
- 20: Busbahnhof Les Clayes-sous-Bois <=> Bahnhof Noisy-le-Roi</=>
- 50 : Plaisir-Grignon Gare Quai 3 <=> Montigny-le-Bretonneux Gare routière des Prés</=>
- 440: Montigny – Lycée Descartes <=> Versailles Chantiers Gare</=>
- 441 : Maurepas Grand'Mare <=> Guyancourt Trou Berger / Guyancourt 60 Arpents - Technocentre</=>
- 444 : Bahnhof Montigny St-Quentin <=> Magny-les-Hameaux Le Buisson</=>
- 460: Guyancourt Odyssey Technocenter <=> Montigny Saint-Quentin-Gare</=>
- 466 : Montigny St-Quentin Gare <=> Guyancourt – 60 Arpents - Technocentre</=>
17 Schullinien für den Transport von Schülern zu Schulen in der Region
Schullinien: 42, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, AQ, BL, CSP, JV und TG
- 42: Les Clayes-sous-Bois <=> Villepreux</=>
- 448: Le Mesnil-St-Denis Place du Mesnil <=> Montigny Les Bretonneux Collège St-François d'Assise</=>
- 449: Elancourt France Miniature ó<=> BUC-Deutsch-Französisches Gymnasium</=>
- 450: Montigny-le-Bretonneux Collège St-François d'Assise <=> Maurepas Grand'Mare</=>
- 451 : Voisins-le-Bretonneux Collège Hélène Boucher <=> Saint-Rémy-lès-Chevreuse Gare</=>
- 452: Voisins-le-Bretonneux La <=> Bretonnière Voisins-le-Bretonneux Champollion College</=>
- 453: Bahnhof Guyancourt E. Viollet-le-Duc <=> Saint-Rémy-lès-Chevreuse</=>
- 454 : Montigny-le-Bretonneux Kolleg St-François d'Assise <=> Saint-Rémy-lès-Chevreuse Bahnhof</=>
- 455 : Guyancourt Bouviers <=> Montigny-le-Bretonneux Kolleg St-François d'Assise</=>
- 456: Voisins-le-Bretonneux Collège Champollion <=> Buc Deutsch-Französisches Gymnasium</=>
- 457: Chateaufort Place / Magny-les-Hameaux Z.A du Bois des Roches <=> Montigny-le-Bretonneux Collège St-François d'Assise</=>
- 458 : Montigny-le-Bretonneux Saint-Quentin Bahnhof <=> Montigny-le-Bretonneux Saint-Quentin-Gare</=>
- QA: <=> Léon Blun</=> Apollinaire College
- BL: Apollinaire <=> Lamartine</=> College
- CSP: La <=> Chaîne Collège La Clef Saint Pierre</=>
- JV: Lycée Jean Vilar <=> Mare in Les Saules</=>
- TG: Kreisverkehr von Grignon <=> Collège Apollinaire</=>