Ähnliche Nachrichten

Ab dem 1. Januar 2023 betreibt Francilité Saint-Quentin-en-Yvelines, eine Tochtergesellschaft des Groupement Lacroix & Savac, im Auftrag von Île-de-France Mobilités die Linien im Gebiet "Saint-Quentin-en-Yvelines".

Dieses Gebiet, das aus 12 Gemeinden besteht, bedient 24 Gemeinden und 7 Stationen mit 51 Linien: