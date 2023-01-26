Das Gebiet von Vélizy Vallées organisiert hauptsächlich den Busservice:
- im Osten und Südosten der Agglomerationsgemeinschaft Versailles Grand Parc: Bièvres, Buc, Châteaufort, Jouy-en-Josas, les Loges-en-Josas, Toussus-le-Noble, Vélizy-Villacoublay und Viroflay
- und mehrere Nachbargemeinden: Magny-les-Hameaux, Saclay und Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Dieses Gebiet verfügt über 33 regelmäßige Linien, die intra- oder interkommunale Dienste anbieten und es Ihnen ermöglichen, Folgendes zu erreichen:
- mehr als 20 Stationen und Stationen des ZUG/RER METRO TRAM NETZES
- viele Sehenswürdigkeiten wie das Stadtzentrum von Versailles und die Arbeitszentren Buc und Les Loges-en-Josas und Vélizy-Villacoublay
- der HEC-Campus in Jouy-en-Josas, das deutsch-französische Gymnasium in Buc und viele Colleges und Gymnasien in der Umgebung
Kartographie des Gebiets der Vélizy-Täler
Die wichtigsten Bahnhöfe und Stationen des TRAIN / RER MÉTRO TRAMWAY-Netzes, die von den regulären Linien des Territoriums bedient werden (ausgenommen Schullinien)
Tabelle der wichtigsten Bahnhöfe und Stationen des TRAIN / RER MÉTRO TRAMWAY-Netzes, die von den regulären Linien des Territoriums bedient werden (ohne Schullinien)
Regelmäßige Linien, die das Gebiet mit Versailles verbinden
Vélizy Vallées - Indizes der regelmäßigen Linien, die das Gebiet mit Versailles verbinden (22, 23, 24, 260, 261, 262, 263, 264)
- Linie 22 – Versailles Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> , Bièvres Burospace
- Linie 23– Versailles Europe <> Vélizy-Villacoublay Vélizy 2 - T6
- Linie 24– Versailles Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> , Vélizy-Villacoublay, Einkaufszentrum
- Linie 260– Versailles Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> , Magny-les-Hameaux ZA du Bois des Roches
- Linie 261– Versailles Gare de Versailles Château Rive Gauche <> Buc Haut Pré
- Linie 262– Versailles Gare de Versailles Château Rive Gauche <> Gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
- Linie 263– Versailles Gare de Versailles Château Rive Gauche <> Gare de Saint-Rémy-lès-Chevreuse
- Linie 264– Versailles Gare des Chantiers Abbé Rousseaux <> Buc <> Gare de Jouy-en-Josas
- Abendbus "Versailles Chantiers" – neuer Service ab 29.08.2022
Regelmäßige Linien, die das Gebiet mit den Bahnhöfen von Chaville verbinden
Vélizy Vallées - Indizes der regulären Linien, die das Gebiet mit den Bahnhöfen von Chaville verbinden (32, 33, 34)
Regelmäßige Linien, die das Gebiet mit der Brücke und dem Museum von Sèvres verbinden
Vélizy Vallées - Indizes der regelmäßigen Linien, die das Gebiet mit der Brücke und dem Museum von Sèvres verbinden (40, 42, 45)
Regelmäßige Linien mit lokalen Verbindungen nach Jouy-en-Josas, Saclay und Vélizy-Villacoublay
Vélizy Vallées - Hinweise auf regelmäßige Linien, die lokale Verbindungen nach Jouy-en-Josas, Saclay und Vélizy-Villacoublay beruhigen (11, 12, 31)
Reguläre Schullinien
Ab dem 1. September 2022 ändern 11 der 15 regulären Schullinien des Territoriums ihre Nummern. Entdecken Sie jetzt die neue Nummer Ihrer Linie!
Tabelle der regulären Schullinien
* Die Abfahrten der Linie 22, die von der neuen Linie 115 übernommen werden, sind nur diejenigen, die zwischen dem Stadtteil Metz in Jouy-en-Josas, dem Gare de Versailles Château Rive Gauche und dem Lycée Jules Ferry verkehren