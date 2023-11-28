Willkommen auf Ihrer News-Seite!

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Willkommen auf Ihrer Cergy-Pontoise Confluence News-Seite!

Karte des bedienten Gebiets

Ab dem 1. Januar 2024 finden Sie hier die Neuigkeiten aller Ihrer Cergy-Pontoise Confluence-Linien!

Liste der Linien im Gebiet Cergy-Pontoise Confluence

Linie 4: Conflans Sainte Honorine - Achères - Saint Germain en Laye

Zeile 5: Conflans-Sainte-Honorine - Achères - Poissy

Linie 5S: Conflans-Sainte-Honorine - Saint-Germain-en-Laye - Leonardo da Vinci

Linie 11: Conflans Sainte Honorine(SNCF Romagné) - Herblay (Les Buttes Blanches)

Zeile 14: Conflans Sainte Honorine (RER Conflans Fin d'Oise)- Neuville sur Oise (SNCF)

Linie 17A: Conflans Sainte Honorine (SNCF Conflans Fin d'Oise) - Conflans Sainte Honorine (Les Hautes Rayes)

Linie 17B: Conflans Sainte Honorine (SNCF Conflans Fin d'Oise) - Conflans Sainte Honorine (Les Hautes Rayes)

Linie A1: Stadtverkehr Achères - Achères

Linie A2: Achères - Poissy

Zeile 29: Neuville RER Universität - Pontoise Gare

Linie 30: Pontoise Canrobert RER - Pontoise Canrobert RER

Linie 33: Neuville Universität RER - Pontoise gal de Gaulle SNCF

Linie 34: Cergy-le Haut RER - Neuville RER Universität

Linie 35: Pontoise Général de Gaulle RER - Cergy-le Haut RER

Linie 36: Pontoise Canrobert RER - Courdimanche Croizettes

Linie 38: Cergy Präfektur RER - Menucourt La Taillette

Linie 39: Cergy-Saint-Christophe RER - Menucourt Jubiläumskreuz

Linie 40: Cergy-Saint-Christophe RER - Vauréal La Siaule

Linie 42: Cergy Préfecture RER - Pontoise les Beurriers

Linie 43: Pontoise Place du Général de Gaulle RER - Osny les Patis

Linie 44: Cergy-Préfecture RER - Cergy-Saint-Christophe RER

Linie 45: Pontoise Canrobert RER - Cergy le Haut RER

Linie 46: Pontoise Gare - Cergy-Saint-Christophe RER

Linie 47: Jouy le Moutier Croix Saint Jacques - Vauréal Georges Brassens

Linie 48: Cergy-Préfecture RER - Vauréal Les Toupets/Jouy le Moutier Écancourt

Linie 49: Cergy-Préfecture RER - Neuville RER Universität

Linie 55: Conflans Gare - Gare de Liesse RER C

Linie 56: Pontoise Canrobert RER - Bahnhof Méry-sur-Oise

Linie 57: Osny Stade Christian Léon - Saint Ouen l'Aumône Lycée T. Jean Perrin

Linie 58: Pontoise Canrobert RER - Saint Ouen l'Aumône Avenue de la Mare

Linie 59: Cergy-Préfecture RER - Saint Ouen l'Aumône Fond de Vaux

Linie 60: Cergy-Préfecture RER - Osny Clinique Sainte Marie