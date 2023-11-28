Ab dem 1. Januar 2024 finden Sie hier die Neuigkeiten aller Ihrer Cergy-Pontoise Confluence-Linien!
Linie 4: Conflans Sainte Honorine - Achères - Saint Germain en Laye
Zeile 5: Conflans-Sainte-Honorine - Achères - Poissy
Linie 5S: Conflans-Sainte-Honorine - Saint-Germain-en-Laye - Leonardo da Vinci
Linie 11: Conflans Sainte Honorine(SNCF Romagné) - Herblay (Les Buttes Blanches)
Zeile 14: Conflans Sainte Honorine (RER Conflans Fin d'Oise)- Neuville sur Oise (SNCF)
Linie 17A: Conflans Sainte Honorine (SNCF Conflans Fin d'Oise) - Conflans Sainte Honorine (Les Hautes Rayes)
Linie 17B: Conflans Sainte Honorine (SNCF Conflans Fin d'Oise) - Conflans Sainte Honorine (Les Hautes Rayes)
Linie A1: Stadtverkehr Achères - Achères
Linie A2: Achères - Poissy
Zeile 29: Neuville RER Universität - Pontoise Gare
Linie 30: Pontoise Canrobert RER - Pontoise Canrobert RER
Linie 33: Neuville Universität RER - Pontoise gal de Gaulle SNCF
Linie 34: Cergy-le Haut RER - Neuville RER Universität
Linie 35: Pontoise Général de Gaulle RER - Cergy-le Haut RER
Linie 36: Pontoise Canrobert RER - Courdimanche Croizettes
Linie 38: Cergy Präfektur RER - Menucourt La Taillette
Linie 39: Cergy-Saint-Christophe RER - Menucourt Jubiläumskreuz
Linie 40: Cergy-Saint-Christophe RER - Vauréal La Siaule
Linie 42: Cergy Préfecture RER - Pontoise les Beurriers
Linie 43: Pontoise Place du Général de Gaulle RER - Osny les Patis
Linie 44: Cergy-Préfecture RER - Cergy-Saint-Christophe RER
Linie 45: Pontoise Canrobert RER - Cergy le Haut RER
Linie 46: Pontoise Gare - Cergy-Saint-Christophe RER
Linie 47: Jouy le Moutier Croix Saint Jacques - Vauréal Georges Brassens
Linie 48: Cergy-Préfecture RER - Vauréal Les Toupets/Jouy le Moutier Écancourt
Linie 49: Cergy-Préfecture RER - Neuville RER Universität
Linie 55: Conflans Gare - Gare de Liesse RER C
Linie 56: Pontoise Canrobert RER - Bahnhof Méry-sur-Oise
Linie 57: Osny Stade Christian Léon - Saint Ouen l'Aumône Lycée T. Jean Perrin
Linie 58: Pontoise Canrobert RER - Saint Ouen l'Aumône Avenue de la Mare
Linie 59: Cergy-Préfecture RER - Saint Ouen l'Aumône Fond de Vaux
Linie 60: Cergy-Préfecture RER - Osny Clinique Sainte Marie