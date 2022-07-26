Ihr neues einheitliches Netz, das um die Agglomerationsgemeinschaft Paris Saclay herum organisiert ist, bedient die Gemeinden Massy, Palaiseau, Les Ulis, Gif-sur-Yvette, Orsay und Saclay

Das Gebiet verfügt über 44 regelmäßige Buslinien, mit denen Sie Folgendes erreichen können:

· 10 Stationen der RER B, 3 Stationen der RER C und der TGV-Bahnhof Massy

· Eine große Anzahl von Sehenswürdigkeiten und Beschäftigungszentren wie das Gewerbegebiet Courtabœuf, das Saclay-Plateau oder das Einkaufszentrum Les Ulis 2

· Universitäts- und Schulgelände, einschließlich des Campus der Universität Paris Saclay und der Grandes Écoles (ENS Paris Saclay, CentraleSupélec, École Polytechnique...)

Bis bald in Ihrem Netzwerk.