Willkommen in Ihrem Busnetz auf dem Gebiet von Paris Saclay!

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Ab dem 1. August 2022 finden Sie auf dieser Seite alle wichtigen Informationen, um Ihre Reisen im Gebiet zu erleichtern.

Karte des Territoriums Paris Saclay

Karte des Territoriums Paris Saclay

Ihr neues einheitliches Netz, das um die Agglomerationsgemeinschaft Paris Saclay herum organisiert ist, bedient die Gemeinden Massy, Palaiseau, Les Ulis, Gif-sur-Yvette, Orsay und Saclay

 Das Gebiet verfügt über 44 regelmäßige Buslinien, mit denen Sie Folgendes erreichen können:

·       10 Stationen der RER B, 3 Stationen der RER C und der TGV-Bahnhof Massy

·       Eine große Anzahl von Sehenswürdigkeiten und Beschäftigungszentren wie das Gewerbegebiet Courtabœuf, das Saclay-Plateau oder das Einkaufszentrum Les Ulis 2

·       Universitäts- und Schulgelände, einschließlich des Campus der Universität Paris Saclay und der Grandes Écoles (ENS Paris Saclay, CentraleSupélec, École Polytechnique...)

 Bis bald in Ihrem Netzwerk.