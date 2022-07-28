Das Gebiet von Bièvre organisiert hauptsächlich den Busservice:
- Von der territorialen öffentlichen Einrichtung des Südtals - Großraum Paris: Die wichtigsten betroffenen Gemeinden sind Antony, Châtenay-Malabry, Clamart und Le Plessis-Robinson
- Mehrere Gemeinden der Agglomerationsgemeinschaft Paris-Saclay: Massy, Verrières-le-Buisson und Wissous
Dieses Gebiet verfügt über 6 reguläre Linien und 2 Schullinien , mit denen Sie Folgendes erreichen können:
Mehrere Bahnhöfe und Bahnhöfe des Netzes Île-de-France Mobilités:
- RER-Linien B und C, die das Gebiet im Osten und Süden bedienen
- Straßenbahn T6 durch Clamart und entlang Le Plessis-Robinson
- Vom TVM nach La Croix de Berny
Die wichtigsten Beschäftigungszentren des Territoriums :
- Das Geschäftsviertel von La Croix de Berny (Antony)
- Das Geschäftsviertel Novéos (Le Plessis-Robinson / Clamart)
- Der Technologiepark (Le Plessis-Robinson / Clamart)
- Der Forschungs- und Produktionsstandort von Schlumberger (Clamart)
- Antonipol (Antonius)
Viele Bildungs-, Kultur- oder Gesundheitseinrichtungen wie das CREPS der Île-de-France in Châtenay-Malabry oder das Krankenhaus Béclère in Clamart
Ab Sommer 2023 können Sie die neue Straßenbahn T10 nehmen, die das gesamte Gebiet von Bièvre durchquert: von Clamart über Châtenay-Malabry und Le Plessis-Robinson nach La Croix de Berny.