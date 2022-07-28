Willkommen in Ihrem Busnetz auf dem Gebiet von Bièvre!

Auf dieser Seite finden Sie alle wichtigen Informationen, um Ihre Reisen im Gebiet zu erleichtern.

Das Gebiet von Bièvre organisiert hauptsächlich den Busservice:

  • Von der territorialen öffentlichen Einrichtung des Südtals - Großraum Paris: Die wichtigsten betroffenen Gemeinden sind Antony, Châtenay-Malabry, Clamart und Le Plessis-Robinson
  • Mehrere Gemeinden der Agglomerationsgemeinschaft Paris-Saclay: Massy, Verrières-le-Buisson und Wissous

Dieses Gebiet verfügt über 6 reguläre Linien und 2 Schullinien , mit denen Sie Folgendes erreichen können:

Mehrere Bahnhöfe und Bahnhöfe des Netzes Île-de-France Mobilités:

  • RER-Linien B und C, die das Gebiet im Osten und Süden bedienen
  • Straßenbahn T6 durch Clamart und entlang Le Plessis-Robinson
  • Vom TVM nach La Croix de Berny

Die wichtigsten Beschäftigungszentren des Territoriums :

  • Das Geschäftsviertel von La Croix de Berny (Antony)
  • Das Geschäftsviertel Novéos (Le Plessis-Robinson / Clamart)
  • Der Technologiepark (Le Plessis-Robinson / Clamart)
  • Der Forschungs- und Produktionsstandort von Schlumberger (Clamart)
  • Antonipol (Antonius)

Viele Bildungs-, Kultur- oder Gesundheitseinrichtungen wie das CREPS der Île-de-France in Châtenay-Malabry oder das Krankenhaus Béclère in Clamart

Ab Sommer 2023 können Sie die neue Straßenbahn T10 nehmen, die das gesamte Gebiet von Bièvre durchquert: von Clamart über Châtenay-Malabry und Le Plessis-Robinson nach La Croix de Berny.