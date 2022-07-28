Das Gebiet von Bièvre organisiert hauptsächlich den Busservice:

Von der territorialen öffentlichen Einrichtung des Südtals - Großraum Paris: Die wichtigsten betroffenen Gemeinden sind Antony, Châtenay-Malabry, Clamart und Le Plessis-Robinson

Mehrere Gemeinden der Agglomerationsgemeinschaft Paris-Saclay: Massy, Verrières-le-Buisson und Wissous

Dieses Gebiet verfügt über 6 reguläre Linien und 2 Schullinien , mit denen Sie Folgendes erreichen können:

Mehrere Bahnhöfe und Bahnhöfe des Netzes Île-de-France Mobilités:

RER-Linien B und C , die das Gebiet im Osten und Süden bedienen

, die das Gebiet im Osten und Süden bedienen Straßenbahn T6 durch Clamart und entlang Le Plessis-Robinson

durch Clamart und entlang Le Plessis-Robinson Vom TVM nach La Croix de Berny

Die wichtigsten Beschäftigungszentren des Territoriums :

Das Geschäftsviertel von La Croix de Berny (Antony)

Das Geschäftsviertel Novéos (Le Plessis-Robinson / Clamart)

Der Technologiepark (Le Plessis-Robinson / Clamart)

Der Forschungs- und Produktionsstandort von Schlumberger (Clamart)

Antonipol (Antonius)

Viele Bildungs-, Kultur- oder Gesundheitseinrichtungen wie das CREPS der Île-de-France in Châtenay-Malabry oder das Krankenhaus Béclère in Clamart

Ab Sommer 2023 können Sie die neue Straßenbahn T10 nehmen, die das gesamte Gebiet von Bièvre durchquert: von Clamart über Châtenay-Malabry und Le Plessis-Robinson nach La Croix de Berny.