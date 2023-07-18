Ähnliche Nachrichten

Dieses Gebiet besteht aus 21 Gemeinden und wird bedient von:
Wenn Sie auf die entsprechenden Zeilen klicken, gelangen Sie zu deren Sommerzeiten.
1 Express-Linie
Express-Linie
4 Hauptlinien
Hauptlinien
- Linie A: Montereau-Fault-Yonne (ZA Confluent) - Saint-Germain-Laval - Montereau-Fault-Yonne (Rue De Varennes)
- Linie B: Varennes-sur-Seine (Maison Rouge) - Cannes-Écluse (Saint-Georges)
- Linie 19: Égreville - Montereau-Fault-Yonne
- EMPLET-Linie: Montereau-Fault-Yonne - Montereau-Fault-Yonne (ZAC Sucrerie)
5 Nebenlinien
Nebenlinien
2 Schullinien
Schulleitungen
- Linie E: La Brosse Montceaux - Barbey
- Linie 15: Salins - Montereau-Fault-Yonne (diese Linie verkehrt im Sommer nicht - Wiederaufnahme ab 4. September)
Spezifische Dienstleistungen
- Ein On-Demand-Transportdienst
- 2 Abendbusse (Montereau Nord und Montereau Süd). Dieser Service wird ab dem 4. September in Betrieb genommen.