Ähnliche Nachrichten

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen über das Gebiet "Pays de Montereau": Linienöffnungen, größere Zwischenfälle usw. Ihre öffentlichen Verkehrsmittel werden keine Geheimnisse mehr für Sie bergen!

Dieses Gebiet besteht aus 21 Gemeinden und wird bedient von:

Wenn Sie auf die entsprechenden Zeilen klicken, gelangen Sie zu deren Sommerzeiten.

1 Express-Linie

4 Hauptlinien

  • Linie A: Montereau-Fault-Yonne (ZA Confluent) - Saint-Germain-Laval - Montereau-Fault-Yonne (Rue De Varennes)
  • Linie B: Varennes-sur-Seine (Maison Rouge) - Cannes-Écluse (Saint-Georges)
  • Linie 19: Égreville - Montereau-Fault-Yonne
  • EMPLET-Linie: Montereau-Fault-Yonne - Montereau-Fault-Yonne (ZAC Sucrerie)

5 Nebenlinien

  • Linie C: Montereau-Fault-Yonne (Bahnhof) - Saint-Germain-Laval
  • Linie G: La Grande-Paroisse - Montereau-Fault-Yonne
  • Zeile I: Misy-sur-Yonne - Montereau-Fault-Yonne
  • Linie F: Forges (Les Courreaux) - Montereau-Fault-Yonne (Bahnhof)
  • Linie L: Laval-en-Brie (La Morelle) - Montereau-Fault-Yonne (Bahnhof)

2 Schullinien

  • Linie E: La Brosse Montceaux - Barbey
  • Linie 15: Salins - Montereau-Fault-Yonne (diese Linie verkehrt im Sommer nicht - Wiederaufnahme ab 4. September)

Spezifische Dienstleistungen

  • Ein On-Demand-Transportdienst
  • 2 Abendbusse (Montereau Nord und Montereau Süd). Dieser Service wird ab dem 4. September in Betrieb genommen.

