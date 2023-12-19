Das Gebiet des Haut Val d'Oise liegt im nordöstlichen Teil des Val-d'Oise und organisiert hauptsächlich den Busverkehr für 345.754 Einwohner, die sich auf 52 Gemeinden verteilen.

Die Gemeinden des Territoriums sind drei Gemeindegemeinschaften zugeordnet:

Die Communauté de Communes du Haut Val-d'Oise (CCHVO) für die 8 Gemeinden im Nordwesten, die Communauté de Communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts (CCVO3F) für die 8 Gemeinden im Centre-Ouest und die Communauté de Communes de Carnelle Pays-de-France (CCCPF) für die 19 Gemeinden im Osten sowie mehrere andere Interkommunalitäten im Süden des Territoriums.

Dieses Gebiet verfügt über 28 Buslinien, die inner- oder interkommunale, regelmäßige und schulische Dienste anbieten und es Ihnen ermöglichen, Folgendes zu erreichen:

Viele Sehenswürdigkeiten wie das Gewerbegebiet von Persan, das Einkaufszentrum Grand Val und die Universität von Cergy, 36 Schulen, darunter die Universität von Cergy und mehr als 35 Bahnhöfe des Netzes (4 Linien RER A, B, C und D) und (3 Linien von Transilien H, J und L).