Ähnliche Nachrichten

Hier finden Sie alle wichtigen Informationen über das Gebiet des Val d'Yerres Val de Seine.

Gebiet von Val d'Yerres Val de Seine

Karte mit den Gemeinden des Gebiets Val d'Yerres Val de Seine.

Das Gebiet von Val d'Yerres Val de Seine organisiert hauptsächlich den Busservice:

  • der Agglomerationsgemeinschaft Val d'Yerres Val de Seine: Brunoy, Boussy-Saint-Antoine, Crosne, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Montgeron, Quincy-sous-Sénart, Vigneux-sur-Seine und Yerres
  • und mehrere Nachbargemeinden: Mandres-les-Roses, Périgny, Varennes-Jarcy und Villecresnes

Dieses Gebiet verfügt über 60 regelmäßige Linien, die intra- oder interkommunale Dienste anbieten und es ermöglichen, Folgendes zu erreichen:

  • mehr als 10 Stationen und Stationen des RER- und Straßenbahnnetzes
  • viele Sehenswürdigkeiten wie die Einkaufszentren Valdoly, Val d'Yerres 2, Belle Epine, Evry 2 und die Arbeitszentren von Evry-Courcouronnes und Orly-Rungis
  • die Universität Evry in Evry-Courcouronnes, das Rosa Parks Gymnasium in Montgeron, das Talma Gymnasium in Brunoy und viele Colleges und Gymnasien in der Umgebung

