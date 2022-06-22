Ähnliche Nachrichten

Karte mit den Gemeinden des Gebiets Val d'Yerres Val de Seine.
Das Gebiet von Val d'Yerres Val de Seine organisiert hauptsächlich den Busservice:
- der Agglomerationsgemeinschaft Val d'Yerres Val de Seine: Brunoy, Boussy-Saint-Antoine, Crosne, Draveil, Epinay-sous-Sénart, Montgeron, Quincy-sous-Sénart, Vigneux-sur-Seine und Yerres
- und mehrere Nachbargemeinden: Mandres-les-Roses, Périgny, Varennes-Jarcy und Villecresnes
Dieses Gebiet verfügt über 60 regelmäßige Linien, die intra- oder interkommunale Dienste anbieten und es ermöglichen, Folgendes zu erreichen:
- mehr als 10 Stationen und Stationen des RER- und Straßenbahnnetzes
- viele Sehenswürdigkeiten wie die Einkaufszentren Valdoly, Val d'Yerres 2, Belle Epine, Evry 2 und die Arbeitszentren von Evry-Courcouronnes und Orly-Rungis
- die Universität Evry in Evry-Courcouronnes, das Rosa Parks Gymnasium in Montgeron, das Talma Gymnasium in Brunoy und viele Colleges und Gymnasien in der Umgebung