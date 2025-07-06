Gute Nachrichten! Ende der Arbeiten am Bahnhof Evry-Courcouronnes

Gute Nachrichten in Évry-Courcouronnes!
Ab dem 15. Juli 2025 kehren die Linien 4204, 4212, 4214, 4216, 4241 und 4245 auf der Spitze des Bahnhofs Évry-Courcouronnes Centre zu ihren üblichen Routen zurück.

Umleitung beendet, flüssigerer Verkehr! Nur der Bahnhof Agora bleibt unbedient.

Ab Dienstag, 15. Juli 2025, finden Sie alle Ihre Linien im Bahnhof Evry-Courcouronnes.

Um sich zurechtzufinden, wird der neue Bahnsteigplan direkt am Bahnhof erhältlich sein.

Sie können sich auch bei unseren Empfangsmitarbeitern in der Handelsvertretung im ersten Stock des Bahnhofs Evry-Courcouronnes nach Ihrer Reise erkundigen!

Gute Reise auf dem Gebiet Evry Centre Essonne!