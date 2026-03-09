Ihre Fahrten gehen auch nach Mitternacht mit dem Nachtbus weiter

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Sie sind eine Nachteule, die gerne im Herzen der Hauptstadt oder auf dem Gebiet von Saint Germain Boucles de Seine unterwegs ist, und achten auf die Uhr, um den letzten Zug nach Hause nicht zu verpassen? Machen Sie sich keinen Stress mehr und genießen Sie bis in die frühen Morgenstunden, der Nachtbus begleitet Sie!

Der Nachtbus N153 begleitet Sie bis zu Ihrer Ankunft!

Was ist der Nachtbus?

Der Nachtbus ist ein Bus, der Ihre schweren Modi ablöst, wenn sie angehalten werden. Jede Nacht, das ganze Jahr über, können Sie sich darauf verlassen, dass er nach Hause kommt oder nach Paris fährt

In der Île-de-France begleiten Sie mehr als 55 Nachtbusse zwischen 00h und 6h morgens.

Der Nachtbus N153 zwischen Paris Saint-Lazare und Saint-Germain-en-Laye

Auf dem Gebiet von Saint Germain Boucles de Seine verbindet der Nachtbus N153 Paris Saint-Lazare mit Saint-Germain-en-Laye. Es ist 7 Nächte die Woche zugänglich und bietet Ihnen eine zuverlässige und praktische Lösung.

Und da Nachtfahrten nicht improvisiert werden können, sind unsere Fahrer in den Besonderheiten des Dienstes geschult und sorgen für erhöhte Wachsamkeit während der gesamten Fahrt.

Wie bei allen öffentlichen Verkehrsmitteln bleibt die Validierung des ticket an Bord obligatorisch.

Route der Linie N153 zwischen Paris Saint-Lazare und Saint-Germain-en-Laye.
Konsultieren Sie den Fahrplan der N153

Wir sehen uns heute Abend dort?

Um alle Neuigkeiten aus Ihrem Gebiet zu finden, gehen Sie zu unserem Konto X: @StGermain_IDFM