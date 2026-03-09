Was ist der Nachtbus?

Der Nachtbus ist ein Bus, der Ihre schweren Modi ablöst, wenn sie angehalten werden. Jede Nacht, das ganze Jahr über, können Sie sich darauf verlassen, dass er nach Hause kommt oder nach Paris fährt

In der Île-de-France begleiten Sie mehr als 55 Nachtbusse zwischen 00h und 6h morgens.