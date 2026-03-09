Was ist der Nachtbus?
Der Nachtbus ist ein Bus, der Ihre schweren Modi ablöst, wenn sie angehalten werden. Jede Nacht, das ganze Jahr über, können Sie sich darauf verlassen, dass er nach Hause kommt oder nach Paris fährt
In der Île-de-France begleiten Sie mehr als 55 Nachtbusse zwischen 00h und 6h morgens.
Der Nachtbus N153 zwischen Paris Saint-Lazare und Saint-Germain-en-Laye
Auf dem Gebiet von Saint Germain Boucles de Seine verbindet der Nachtbus N153 Paris Saint-Lazare mit Saint-Germain-en-Laye. Es ist 7 Nächte die Woche zugänglich und bietet Ihnen eine zuverlässige und praktische Lösung.
Und da Nachtfahrten nicht improvisiert werden können, sind unsere Fahrer in den Besonderheiten des Dienstes geschult und sorgen für erhöhte Wachsamkeit während der gesamten Fahrt.
Wie bei allen öffentlichen Verkehrsmitteln bleibt die Validierung des ticket an Bord obligatorisch.