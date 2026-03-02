Mit dem Abendbus hören Ihre Fahrten nicht um 22 Uhr auf!

Ein verspäteter Zug, ein Ausflug, der sich in die Länge zieht, ein unerwarteter Abend... Keine Panik: In Saint-Germain-en-Laye können Sie mit dem Abendbus in Ruhe zurückkehren. Auch nach dem Stopp der klassischen Linien.

Ein verspäteter Zug oder ein Ausflug, der sich in die Länge zieht, denken Sie an den Abendbus!

Was ist der Abendbus?

Wenn die regulären Linien halten, übernimmt der Abendbus in einigen Gemeinden der Île-de-France. Es ist in Übereinstimmung mit den neuesten Zug- und RER-Ankünften programmiert und ermöglicht es Ihnen, gelassen nach Hause zurückzukehren.

In der Île-de-France verkehren täglich mehr als 60 Linien:

  • mit den gleichen Transport tickets wie andere Linien,
  • nach den üblichen Regeln der Validierung an Bord.

Eine einfache und zugängliche Lösung zur Sicherung Ihrer verspäteten Rücksendungen.

Eine garantierte Rückkehr bei Ihrer Ankunft am Bahnhof Saint-Germain-en-Laye

In Ihrem Gebiet fährt der Abendbus vom Bahnhof Saint-Germain-en-Laye ab. Es ermöglicht Ihnen, Ihre Reise fortzusetzen und beruhigt nach Hause zurückzukehren:

  • Montag bis Samstag,
  • von 22h bis 1h30 morgens,
  • in Übereinstimmung mit den neuesten RER-Ankünften.

Wie bei allen öffentlichen Verkehrsmitteln bleibt die Validierung des ticket der Beförderung an Bord obligatorisch.

Abendbusroute vom Busbahnhof Saint-Germain-en-Laye.

Konsultieren Sie die Fahrpläne des Abendbusses

Wir sehen uns heute Abend dort?

