Was ist der Abendbus?
Wenn die regulären Linien halten, übernimmt der Abendbus in einigen Gemeinden der Île-de-France. Es ist in Übereinstimmung mit den neuesten Zug- und RER-Ankünften programmiert und ermöglicht es Ihnen, gelassen nach Hause zurückzukehren.
In der Île-de-France verkehren täglich mehr als 60 Linien:
- mit den gleichen Transport tickets wie andere Linien,
- nach den üblichen Regeln der Validierung an Bord.
Eine einfache und zugängliche Lösung zur Sicherung Ihrer verspäteten Rücksendungen.
Eine garantierte Rückkehr bei Ihrer Ankunft am Bahnhof Saint-Germain-en-Laye
In Ihrem Gebiet fährt der Abendbus vom Bahnhof Saint-Germain-en-Laye ab. Es ermöglicht Ihnen, Ihre Reise fortzusetzen und beruhigt nach Hause zurückzukehren:
- Montag bis Samstag,
- von 22h bis 1h30 morgens,
- in Übereinstimmung mit den neuesten RER-Ankünften.
Wie bei allen öffentlichen Verkehrsmitteln bleibt die Validierung des ticket der Beförderung an Bord obligatorisch.
Wir sehen uns heute Abend dort?