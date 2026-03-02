Was ist der Abendbus?

Wenn die regulären Linien halten, übernimmt der Abendbus in einigen Gemeinden der Île-de-France. Es ist in Übereinstimmung mit den neuesten Zug- und RER-Ankünften programmiert und ermöglicht es Ihnen, gelassen nach Hause zurückzukehren.

In der Île-de-France verkehren täglich mehr als 60 Linien:

mit den gleichen Transport tickets wie andere Linien,

nach den üblichen Regeln der Validierung an Bord.

Eine einfache und zugängliche Lösung zur Sicherung Ihrer verspäteten Rücksendungen.