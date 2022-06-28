Ähnliche Nachrichten

Ab dem 29. August 2022 wird das Angebot des Abendbusses erweitert! Abendbusse übernehmen Ihre regulären Linien von Ihrem Bahnhof und setzen Sie an Ihrer Haltestelle ab.

Dieses Angebot ist von den Bahnhöfen Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Juvisy, Montgeron-Crosne, Vigneux-sur-Seine, Villeneuve-Saint-Georges und Yerres verfügbar und bedient die wichtigsten Wohngebiete des Val d'Yerres Val de Seine.

Die Abfahrtszeiten fallen mit der Ankunft der RER D aus Paris am Abend zusammen.