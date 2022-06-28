Ähnliche Nachrichten

Ein Reisender wartet auf seinen Abendbus
Ab dem 29. August 2022 wird das Angebot des Abendbusses erweitert! Abendbusse übernehmen Ihre regulären Linien von Ihrem Bahnhof und setzen Sie an Ihrer Haltestelle ab.
Dieses Angebot ist von den Bahnhöfen Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Juvisy, Montgeron-Crosne, Vigneux-sur-Seine, Villeneuve-Saint-Georges und Yerres verfügbar und bedient die wichtigsten Wohngebiete des Val d'Yerres Val de Seine.
Die Abfahrtszeiten fallen mit der Ankunft der RER D aus Paris am Abend zusammen.
Abendbus – Boussy-Saint-Antoine
Kartierung der Haltestellen des Abendbusses vom Bahnhof Boussy-Saint-Antoine
Vom Bahnhof Boussy-Saint-Antoine werden von Montag bis Samstag (außer an Feiertagen) 4 Abfahrten in Übereinstimmung mit den Zügen angeboten. Am Abend übernehmen die Abendbusse "Boussy-Saint-Antoine" die regulären Linien C, S und X.
Abendbus – Brunoy Sud
Kartierung der Haltestellen des Abendbusses vom Bahnhof Brunoy
Ihr Brunoy Sud Evening Bus entwickelt sich weiter!
Vom Bahnhof Brunoy werden von Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) 6 Abfahrten in Verbindung mit den Zügen angeboten. Am Abend übernimmt der Abendbus "Brunoy Sud" die reguläre Buslinie D.
Am Samstag 2 neue Abfahrten um 21:13 Uhr und 21:43 Uhr.
Am Sonntag Schaffung von 4 Abendbusabfahrten um 20:40, 21:10, 21:40 und 22:10 Uhr zusätzlich zur Buslinie D, die um 20:00 Uhr hält.
Abendbus – Crosne
Kartierung der Haltestellen des Brunoy-Abendbusses vom Bahnhof Villeneuve-Saint-Georges
Ihr Crosne Evening Bus entwickelt sich weiter!
Vom Bahnhof Villeneuve-Saint-Georges wird die Abfahrt der Linie H um 21:30 Uhr von Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) durch einen Abendbus ersetzt.
Am Samstag 1 neue Abendbusabfahrt um 21:32 Uhr.
Abendbus – Draveil
Kartierung der Haltestellen des Draveil-Abendbusses vom Bahnhof Juvisy
Vom Bahnhof Juvisy werden von Montag bis Samstag (außer an Feiertagen) 5 Abfahrten in Verbindung mit den Zügen angeboten. Am Abend übernehmen die Abendbusse "Draveil" die regulären Linien 12, 13 und 17.
Abendbus – Montgeron
Kartierung der Haltestellen des Abendbusses vom Bahnhof Montgeron
Ihr Montgeron Evening Bus entwickelt sich weiter!
Vom Bahnhof Montgeron-Crosne werden von Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) 4 Abfahrten in Übereinstimmung mit den Zügen angeboten. Am Abend übernimmt der Bus Soirée "Montgeron" die BM-Linie.
Samstags werden 6 Abendbusabfahrten angeboten, darunter 2 neue Abfahrten um 21:39 Uhr und 22:09 Uhr.
Sonntags werden 3 neue Abendbusabfahrten um 21:39, 22:09 und 22:39 Uhr angeboten, zusätzlich zur Inter-Vals-Linie , die um 21:00 Uhr hält.
Abendbus – Quincy-sous-Sénart
Kartierung der Haltestellen des Abendbusses Quincy-sous-Sénart vom Bahnhof Boussy-Saint-Antoine
Ihr Abendbus Quincy-sous-Sénart entwickelt sich weiter!
Vom Bahnhof Boussy-Saint-Antoine wird von Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) 1 zusätzliche Abfahrt um 22:16 Uhr in Verbindung mit den Zügen angeboten. Am Abend übernimmt der Abendbus "Quincy-sous-Sénart" die Linie QB.
Am Samstag 1 neuer Start um 22:16 Uhr in der Staffel der letzten Passage der Linie 91.01.
Abendbus – Vigneux-sur-Seine
Kartierung der Haltestellen des Abendbusses von Vigneux-sur-Seine
Ihr Abendbus Vigneux-sur-Seine entwickelt sich weiter!
Vom Bahnhof Vigneux sur Seine werden von Montag bis Samstag (außer an Feiertagen) 5 Abfahrten in Übereinstimmung mit den Zügen angeboten. Am Abend löst der Abendbus "Vigneux-sur-Seine" die regulären Linien E und F ab.
An Wochentagen werden die 2 Abfahrten um 22:17 Uhr und 22:47 Uhr (Linien E und F) durch zwei abendliche Busabfahrten ersetzt.
Samstags wird die Abfahrt um 22:30 Uhr (Linien E und F) um 22:17 Uhr durch einen Abendbus ersetzt.
Abendbus – Yerres Nord
Kartierung der Haltestellen des Abendbusses von Yerres Nord
Ihr Abendbus Yerres Nord entwickelt sich weiter!
Vom Bahnhof Yerres werden von Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) 6 Abfahrten in Übereinstimmung mit den Zügen angeboten.
Am Samstag 2 neue Abfahrten um 21:10 Uhr und 21:40 Uhr.
Sonntags Schaffung von 4 Abendbusabfahrten um 20:40, 21:10, 21:40 und 22:10 Uhr zusätzlich zur Linie F4, die um 20:00 Uhr hält.
Die Abendbusse "Yerres Nord" übernehmen von Montag bis Samstag die reguläre Linie F und ergänzen sonntags die Linie F4.
Abendbus – Yerres Sud
Kartierung der Haltestellen des Abendbusses von Yerres Sud
Ihr Abendbus Yerres Sud entwickelt sich weiter!
Vom Bahnhof Yerres werden von Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) 6 Abfahrten in Übereinstimmung mit den Zügen angeboten.
Am Samstag 2 neue Abfahrten um 21:10 Uhr und 21:40 Uhr.
Sonntags Schaffung von 4 Abendbusabfahrten um 20:40, 21:10, 21:40 und 22:10 Uhr zusätzlich zur Linie F4, die um 20:00 Uhr hält.
Die Abendbusse "Yerres Sud" übernehmen von Montag bis Samstag die reguläre Linie F und vervollständigen sonntags die Linie F4.
Wie verkehrt der Abendbus?
Dieser neue Service ermöglicht es Ihnen, so schnell wie möglich zurückzukehren, und die Haltestellen werden auf Anfrage bedient:
- Am Bahnhof steige ich in den Bus
- Ich bestätige meine Transport ticket
- Ich zeige dem Fahrer meinen Abfahrtsstopp an
- Der Fahrer passt seine Reiseroute an die Wünsche der Fahrgäste an.
Das +: Dieser Service funktioniert ohne Reservierung und alle Transport tickets des Île-de-France Mobilités-Netzes werden akzeptiert.