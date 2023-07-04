1. Für wen ist der Schulbuspass gedacht?

In Essonne ist es für Mittelschüler gedacht, die Schulen besuchen, die vom Pariser Saclay-Busnetz bedient werden.

Kindergarten- und Grundschüler sowie Gymnasiasten haben keinen Anspruch auf diese Transportkarte.

Weitere Transport tickets finden Sie auf der Website von Île-de-France Mobilités.

Die Optile-Schulbuskarte ist eine ticket, die nur für eine tägliche Hin- und Rückfahrt zwischen Wohnung und Schule gültig ist, die während der Schulzeit durchgeführt werden muss (diese Karte erlaubt keine Fahrten während der Schulferien und Wochenenden).

Seien Sie vorsichtig, es ist notwendig, 3 Kilometer oder mehr von der Schule entfernt zu wohnen (außer bei Ausnahmen für gefährliche Routen).

2. Wie abonniere oder erneuere ich den Schulbuspass?

*Es werden nur vollständige Dateien verarbeitet, unvollständige, unleserliche oder nicht konforme Dateien werden automatisch an die Familien zurückgegeben.

*Es werden nur Bewerbungen bearbeitet, die per Post eingehen, vor Ort werden keine Dateien akzeptiert.

Unter dem folgenden Link finden Sie ein Dokument mit: