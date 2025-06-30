Vom 14. Juli bis einschließlich 24. August 2025

Während dieser Zeit stellen unsere Linien auf Sommerfahrpläne um.

Für den Planeten ändern wir unsere Gewohnheiten. Unsere Sommerfahrpläne sind nur online verfügbar.

Müssen Sie einen Zeitplan konsultieren?

Zögern Sie nicht, Folgendes zu besuchen: