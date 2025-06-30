Vom 14. Juli bis einschließlich 24. August 2025
Während dieser Zeit stellen unsere Linien auf Sommerfahrpläne um.
Müssen Sie einen Zeitplan konsultieren?
Zögern Sie nicht, Folgendes zu besuchen:
- Auf der Website von Île-de-France Mobilités > Fortbewegung > Fahrpläne
- Über die Anwendung von Île-de-France Mobilités
- An Haltepunkten
- In unserem Customer Relations Center unter 0 800 10 20 20
- Bei der Mobilitätsagentur im Bahnhof Saint-Quentin-en-Yvelines
Nachfolgend finden Siedie Fahrpläne Ihrer Linien für die Sommerperiode 2025:
Die Schullinien 5183 bis 5199 und die Linie 5140 verkehren im Sommer nicht.
