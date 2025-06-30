In diesem Sommer 2025 nehmen sich Ihre Flyer Urlaub!

Veröffentlicht am

Lektüre 1 min

Finden Sie Ihre Sommeröffnungszeiten gültig vom 14. Juli bis 24. August 2025

Vom 14. Juli bis einschließlich 24. August 2025

Während dieser Zeit stellen unsere Linien auf Sommerfahrpläne um.
Für den Planeten ändern wir unsere Gewohnheiten. Unsere Sommerfahrpläne sind nur online verfügbar.

Müssen Sie einen Zeitplan konsultieren?

Zögern Sie nicht, Folgendes zu besuchen:

  • Auf der Website von Île-de-France Mobilités > Fortbewegung > Fahrpläne
  • Über die Anwendung von Île-de-France Mobilités
  • An Haltepunkten
  • In unserem Customer Relations Center unter 0 800 10 20 20
  • Bei der Mobilitätsagentur im Bahnhof Saint-Quentin-en-Yvelines

Nachfolgend finden Siedie Fahrpläne Ihrer Linien für die Sommerperiode 2025:

Linie 5101

 -  582.7 KB

Strecke 5102

 -  1.8 MB

Strecke 5103

 -  835.2 KB

Strecke 5104

 -  806.6 KB

Linie 5105

 -  587.8 KB

Strecke 5106

 -  872.8 KB

Linie 5107

 -  877.5 KB

Strecke 5110

 -  663.9 KB

Linie 5111

 -  489.4 KB

Strecke 5112

 -  390.8 KB

Strecke 5113

 -  672.9 KB

Strecke 5114

 -  416.1 KB

Strecke 5115

 -  586.2 KB

Strecke 5120

 -  634.9 KB

Strecke 5121

 -  1.4 MB

Strecke 5122

 -  693.9 KB

Strecke 5123

 -  384.4 KB

Strecke 5124

 -  412.0 KB

Strecke 5125

 -  354.6 KB

Linie 5130

 -  416.9 KB

Linie 5131

 -  496.1 KB

Strecke 5132

 -  1.3 MB

Strecke 5133

 -  748.4 KB

Strecke 5134

 -  947.1 KB

Linie 5141

 -  1.3 MB

Strecke 5142

 -  982.6 KB

Strecke 5143

 -  782.0 KB

Strecke 5144

 -  361.3 KB

Strecke 5145

 -  938.7 KB

Linie 5150

 -  656.2 KB

Strecke 5151

 -  801.2 KB

Strecke 5152

 -  450.5 KB

Die Schullinien 5183 bis 5199 und die Linie 5140 verkehren im Sommer nicht.

Bleiben Sie über Nachrichten und Verkehrsinformationen in Ihrem Gebiet auf dem Laufenden, indem Sie folgen@SQY_IDFM

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer auf unseren Linien!