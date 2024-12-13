Neue Zeitpläne!
Ab dem 6. Januar 2025 ändern die Linien 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5134, 5141, 5142, 5143, 5151 den Fahrplan für eine bessere Regelmäßigkeit.
Zögern Sie nicht, die Mobilitätsagentur am Bahnhof Saint-Quentin-en-Yvelines, das Rathaus oder die Mediathek in Ihrer Nähe oder auf der IDFM-Website zu konsultieren, um die Fahrpläne (verfügbar ab Ende Dezember) zu überprüfen.
Neu auf der Linie 5150!
Ab dem 6. Januar 2025 entwickelt sich Ihre Linie weiter, um sich an Ihre Fahrten anzupassen: Die Linie wird bis zur Stadt Buc verlängert.
- Ersatz der Linie 7807 (ex-307):
Eine direkte Verbindung in 30 Minuten zwischen dem Bahnhof SQY-Montigny-le-Bretonneux und dem Industriegebiet von Buc, die die Linie 7807 (ex-307) ersetzt, deren Route geändert wird.
- Neuer Service
Spezifischer Service zum Industriegebiet von Buc
Deutsch-Französisches Gymnasium / Martin Luther King College
- Dienstleistungen für BUC
Montag bis Freitag: Während der Hauptverkehrszeit alle 30 Minuten ein Bus. Ein Bus jede Stunde außerhalb der Stoßzeiten.
Samstag: Ein Bus stündlich zwischen 7 und 20 Uhr
