Neue Zeitpläne!

Ab dem 6. Januar 2025 ändern die Linien 5101, 5102, 5103, 5104, 5105, 5106, 5107, 5134, 5141, 5142, 5143, 5151 den Fahrplan für eine bessere Regelmäßigkeit.

Zögern Sie nicht, die Mobilitätsagentur am Bahnhof Saint-Quentin-en-Yvelines, das Rathaus oder die Mediathek in Ihrer Nähe oder auf der IDFM-Website zu konsultieren, um die Fahrpläne (verfügbar ab Ende Dezember) zu überprüfen.