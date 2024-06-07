Diesen Sommer wieder!

Ihre Linien 4, 17, 45, 76 und R verkehren vom 08. Juli bis 1. September 2024 nicht. Der TàD übernimmt und holt Sie morgens und abends ab.

Linien 4 - 76:

Von Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) für eine Fahrt zwischen 6:10 und 7:40 Uhr von einer Haltestelle in Ihrer Nähe zum Busbahnhof Bonnières-sur-Seine.

Für eine Fahrt zwischen 18h und 19h30 vom Busbahnhof Bonnières-sur-Seine zu einer Haltestelle in Ihrer Nähe.

Die Liste Ihrer Haltepunkte finden Sie, indem Sie hier klicken

Linie R:

Von Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) für eine Fahrt zwischen 6:10 und 7:40 Uhr von einer Haltestelle in Ihrer Nähe zum SNCF-Bahnhof Rosny-sur-Seine.

Für eine Fahrt zwischen 18h und 19h30 vom SNCF-Bahnhof Rosny-sur-Seine zu einer Haltestelle in Ihrer Nähe.

Die Liste Ihrer Haltepunkte finden Sie, indem Sie hier klicken

Linie 45:

Von Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) für eine Fahrt zwischen 6:10 und 7:40 Uhr von einer Haltestelle in Ihrer Nähe zum Bahnhof Épône.

Für eine Fahrt zwischen 18h und 19h30 vom SNCF-Bahnhof Épône zu einer Haltestelle in Ihrer Nähe.

Die Liste Ihrer Haltepunkte finden Sie, indem Sie hier klicken

Linie 17:

Montag bis Freitag (außer an Feiertagen) für eine Fahrt zwischen 6:10 und 7:40 Uhr von einer Haltestelle in Ihrer Nähe zu den Bahnhöfen Hardricourt und Mureaux

Für eine Fahrt zwischen 18h und 19h30 von den Bahnhöfen Hardricourt und Mureaux zu einer Haltestelle in Ihrer Nähe

Die Liste Ihrer Haltepunkte finden Sie, indem Sie hier klicken